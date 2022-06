Iubita lui Dănuț, tânărul carbonizat la Lețcani, mărturii sfâșietoare: „Mi-a promis că o să mă ceară de soție. Toți ne spuneau că vom avea copii frumoși și creți”

Ștefania, iubita lui Dănuț, tânărul care luni a murit într-un cumplit accident de circulație, este devastată de durere, și spune că urma să fie cerută de soție de către băiatul în vârstă de 18 ani.

Dănuț avea toată viața înainte și era îndrăgostit de Ștefania, iubita lui.

Din fotografiile postate de amândoi pe rețelele de socializare, se poate vedea cât de mult se iubeau cei doi.

Tânăra este acum devastată de durere.

„Eram la același liceu, ne aveam la prieteni pe rețelele de socializare, dar nu ne cunoșteam atât de bine. Într-o zi, i-am răspuns din greșeală la un sondaj pus pe Facebook și de acolo a început povestea noastră. Prima dată, m-am îndrăgostit de părul lui creț și de ochii lui albaștri. Îmi plăcea caracterului lui, mereu avea grijă de mine, era foarte credincios, mă punea să mă rog și să merg la biserică mereu. Mi-a promis că, atunci când voi termina facultatea, o să mă ceară de soție. Toți ne spuneau că vom avea copii frumoși și creți”, mărturisește Ștefania.

Tânăra spune că în ziua accidentului, ea nu l-a însoțit pe Dănuț, pentru că învăța pentru Bacalaureat.

„Ultima dată când am vorbit cu el mi-a spus că merge să sărbătorească. Eu i-am zis că mă pun la învățat pentru Bacalaureat. La un moment dat, am intrat pe Facebook și am văzut imaginile cu accidentul (…)

Nu realizez încă ce s-a întâmplat, plâng, sufăr, dar nu realizez pierderea”, mai susține Ștefania, citată de BZI.

Tânărul care se afla la volanul autoturismului care s-a răsturnat și a luat foc între localitățile Lețcani și Podu Iloaiei din județul Iași, unul dintre pasageri fiind carbonizat în urma exploziei, a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Imginile video cu accidentul cumplit pot fi văzute AICI

Decizia a fost luată de judecătorii ieșeni în cursul dimineții de miercuri. Cu o zi înainte, acesta fusese reținut pentru 24 de ore fiind cercetat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, vătămare corporală și ucidere din culpă.

Trei tineri se aflau în autoturismul Audi A4

Accidentul a avut loc luni seară când trei tineri se aflau într-un autoturism Audi A4 care a ieșit în decor într-o curbă, după ce șoferul a pierdut controlul. Acolo a lovit un copac, s-a răsturnat și a luat foc în timp ce oamenii încercau să îi scoată pe cei trei tineri din mașină. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord.

Victimele au fost scoase din mașină de doi tineri care tractau un camion spre Iași și care au văzut accidentul. Aceștia i-au scos pe băiatul care se afla la volan și pe fata care era pe bancheta din spate din mașină, însă când au vrut să scoată și victima care se afla pe scaunul din dreapta față, autoturismul a luat foc. Tânărul a murit înainte ca salvatorii să îl mai poată ajuta, iar legiștii care au făcut autopsia au spus că a fost vorba despre o carbonizare completă, cum se întâlnește mai rar în urma accidentelor rutiere. Acesta va fi înmormântat zilele următoare în localitatea Hodora din Belcești.