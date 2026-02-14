Jennifer Aniston la 57 de ani. Ce spune despre stilul său de viață

Actrița Jennifer Aniston arată incredibil de bine la 57 de ani. Aceasta a vorbit despre stilul său de viață.

Jennifer Aniston este una dintre divele hollywoodiene care atrage atenția oriunde își face apariția. În data de 11 februarie, Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani și arată mai bine ca niciodată.

Despre stilul său de viață a oferit vedeta detalii pentru revista People. Aceasta a explicat că după o perioadă în care a făcut antrenamente grele, intense la sală, acum rutina ei este mai ușoară, axată pe rezistență.

”Multă vreme am crezut că un antrenament înseamnă să transpiri din greu la sală 45 de minute sau o oră. Odată cu trecerea anilor, mi-am dat seama că nu e așa și că trebuie să îmi adaptez antrenamentul în funcție de nevoile corpului meu, fără a-mi forța limitele. Trebuie să onorezi cu adevărat starea corpului tău, lucru pe care am început să-l înțeleg mai bine pe măsură ce am înaintat în vârstă”, a declarat actrița.

Vedeta hollywoodiană a spus și cum arată dieta sa: 80% din mesele ei sunt sănătoase, iar 20% reprezintă unele plăceri culinare la care nu poate reista, indiferent de numărul de calorii al acestora.

”Am zile în care mănânc orice vreau, fără să îmi impun restricții, în special în weekend. Atunci îmi permit să mănânc pizza, burger, cartofi prăjiți, mâncare mexicană sau paste. Prefer alimentele sărate, nu sunt mare amatoaare de dulce. Nu poftesc niciodată la înghețată sau la prăjituri”, a afirmat aceasta.

Actrița a dezvăluit că, în general, își începe ziua cu un smoothie care include banane, cireșe, mure, pudră de cacao, o pudră de verdețuri,stevia și lapte de migdale cu ciocolată.

”Îmi place mult aroma de ciocolată. Nu îmi place gustul de proteine”, mărturisește Jennifer Aniston.

Nu renunță la cafeaua de dimineață și consumă multă apă pe parcursul unei zile.

La prânz și la cină, Jennifer Aniston are grijă să consume multe legume cu carne de pui sau pește.