Prima pagină » Actualitate » Jennifer Aniston la 57 de ani. Ce spune despre stilul său de viață

Jennifer Aniston la 57 de ani. Ce spune despre stilul său de viață

14 feb. 2026, 13:00, Actualitate
Jennifer Aniston la 57 de ani. Ce spune despre stilul său de viață
Jennifer Aniston la 57 de ani

Actrița Jennifer Aniston arată incredibil de bine la 57 de ani. Aceasta a vorbit despre stilul său de viață.

Jennifer Aniston este una dintre divele hollywoodiene care atrage atenția oriunde își face apariția. În data de 11 februarie, Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani și arată mai bine ca niciodată.

Despre stilul său de viață a oferit vedeta detalii pentru revista People. Aceasta a explicat că după o perioadă în care a făcut antrenamente grele, intense la sală, acum rutina ei este mai ușoară, axată pe rezistență.

”Multă vreme am crezut că un antrenament înseamnă să transpiri din greu la sală 45 de minute sau o oră. Odată cu trecerea anilor, mi-am dat seama că nu e așa și că trebuie să îmi adaptez antrenamentul în funcție de nevoile corpului meu, fără a-mi forța limitele. Trebuie să onorezi cu adevărat starea corpului tău, lucru pe care am început să-l înțeleg mai bine pe măsură ce am înaintat în vârstă”, a declarat actrița.

Vedeta hollywoodiană a spus și cum arată dieta sa: 80% din mesele ei sunt sănătoase, iar 20% reprezintă unele plăceri culinare la care nu poate reista, indiferent de numărul de calorii al acestora.

”Am zile în care mănânc orice vreau, fără să îmi impun restricții, în special în weekend. Atunci îmi permit să mănânc pizza, burger, cartofi prăjiți, mâncare mexicană sau paste. Prefer alimentele sărate, nu sunt mare amatoaare de dulce. Nu poftesc niciodată la înghețată sau la prăjituri”, a afirmat aceasta.

Actrița a dezvăluit că, în general, își începe ziua cu un smoothie care include banane, cireșe, mure, pudră de cacao, o pudră de verdețuri,stevia și lapte de migdale cu ciocolată.

”Îmi place mult aroma de ciocolată. Nu îmi place gustul de proteine”, mărturisește Jennifer Aniston.

Nu renunță la cafeaua de dimineață și consumă multă apă pe parcursul unei zile.

La prânz și la cină, Jennifer Aniston are grijă să consume multe legume cu carne de pui sau pește.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
12:54
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
ACTUALITATE Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
12:17
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
INEDIT Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
12:10
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
FLASH NEWS Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
12:03
Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
12:00
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
UTILE Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
11:52
Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu mașina din București care a izbucnit în flăcări
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce căutarea obsesivă a fericirii ne face, paradoxal, mai nefericiți
VIDEO Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
12:47
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
VIDEO Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
12:00
Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
12:00
Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
GALERIE FOTO Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
11:40
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
11:30
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
11:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei

Cele mai noi

Trimite acest link pe