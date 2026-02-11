11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 11 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jennifer Aniston este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la Hollywood. Născută pe 11 februarie 1969, în Los Angeles, într-o familie de actori, ea a studiat la prestigioasa Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts din New York, unde și-a pus bazele carierei artistice. Succesul major a venit în 1994, odată cu rolul Rachel Green din serialul Friends, care a rulat timp de zece sezoane și a devenit un fenomen global. Interpretarea sa i-a adus un premiu Emmy și un Glob de Aur, iar coafura ei din serial, “The Rachel”, a devenit extrem de populară în anii ‘90. După Friends, a jucat în numeroase filme de succes precum Marley & Me, The Break-Up, Horrible Bosses și Cake, unde a impresionat printr-un rol dramatic. Jennifer Aniston este și producătoare și s-a implicat în diverse proiecte de televiziune și film. Un exemplu recent este serialul The Morning Show, în care joacă și pe care îl produce. De asemenea, este cunoscută pentru implicarea sa în cauze umanitare și pentru susținerea unui stil de viață echilibrat și sănătos.

Whitney Houston a fost una dintre cele mai mari voci din istoria muzicii. Născută pe 9 august 1963, în New Jersey, ea a devenit celebră în anii ‘80 odată cu lansarea albumului de debut Whitney Houston (1985), care a inclus hituri precum Saving All My Love for You și How Will I Know. Al doilea album, Whitney (1987), a consolidat succesul artistei și a făcut-o prima femeie din istorie care a debutat pe locul 1 în topul Billboard 200. În anii ‘90, și-a extins cariera și în actorie, cel mai mare succes fiind filmul The Bodyguard (1992), în care a jucat alături de Kevin Costner. A câștigat numeroase premii, inclusiv 6 premii Grammy, și a stabilit recorduri de vânzări la nivel mondial. Viața personală a artistei a fost marcată de dificultăți, inclusiv probleme legate de relații și dependențe. Whitney Houston a murit pe 11 februarie 2012, la vârsta de 48 de ani. A fost găsită fără viață în cada camerei sale de hotel din Beverly Hills. Raportul oficial a stabilit că moartea a fost accidentală, cauzată de înec, pe fondul efectelor consumului de droguri. Ea rămâne un simbol al muzicii mondiale, admirată pentru vocea sa inegalabilă.

Ziua europeană a numărului unic de urgență 112 este celebrată în fiecare an la data de 11 februarie, fiind dedicată informării și educării cetățenilor cu privire la utilizarea corectă a acestui serviciu esențial. Numărul 112 a fost introdus pentru a oferi acces rapid și gratuit la servicii de urgență – ambulanță, pompieri și poliție – indiferent de țara din Uniunea Europeană în care se află apelantul. Serviciul funcționează non-stop și este gestionat de personal instruit să preia informații esențiale și să direcționeze apelurile către structurile competente. Această zi are ca scop și descurajarea apelurilor false sau abuzive, care pot pune în pericol vieți prin blocarea liniilor de urgență. Prin marcarea Zilei europene a numărului 112, autoritățile și instituțiile publice promovează responsabilitatea civică, siguranța și solidaritatea, reamintind cetățenilor că utilizarea corectă a numărului poate face diferența dintre viață și moarte.

Nașteri 🎂

🎂1776: Ioannis Kapodistrias 🇬🇷🇷🇺🗣 diplomat grec ce a activat pentru Imperiul Rus și care apoi a devenit primul șef de stat al Greciei

🎂1847: Thomas Alva Edison 🇺🇸💡 A fost un autodidact, însă acest lucru nu l-a împiedicat să realizeze invenții în domeniul electricității (becul cu filament), al telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă a telegramelor, al înregistrării mecanice a sunetului (fonograful) și al cinematografiei (kinetoscopul)

🎂1881: Carlo Carrà 🇮🇹🎨 figură de prim rang a mișcării futuriste, care a înflorit în Italia la începutul secolului al XX-lea

🎂1926: Leslie Nielsen 🇨🇦🇺🇸🎬 Naked Gun

🎂1936: Burt Reynolds 🇺🇸🎬 a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar și a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul regizorului de filme pentru adulți Jack Horner din Boogie Nights (1997)

🎂1969: Jennifer Aniston 🇺🇸🎬 A cucerit faima internațională pentru rolul Rachel Green în Friends (1994-2004)

🎂1979: Brandy Norwood 🇺🇸🎤🎬

🎂1981: Kelly Rowland 🇺🇸🎤 Destiny’s Child, trupa cu cele mai multe vânzări mondiale, conform World Music Awards

🎂1982: Florin Lovin 🇷🇴⚽️

🎂1982: Omu Negru 🇷🇴🎤 trupa Simplu

🎂1992: Taylor Lautner 🇺🇸🎬 Jacob Black din seria Saga Twilight

Decese 🕯

🕯️1650: René Descartes 🇫🇷✒️ influența sa dominantă a rămas în filozofie, și mai exact în formularea curentului filozofic al cartezianismului de care se leagă numele său

🕯️1868: Leon Foucault 🇫🇷🌍🧭 a demonstrat rotația Pământului în jurul axei sale (pendulul lui Foucault, instalat în Pantheonul din Paris). Alte contribuții ale sale în fizică: determinarea vitezei luminii, inventarea giroscopului, descoperirea „curenților Foucault”

🕯️1940: John Buchan 🇬🇧✒️ cel mai cunoscut pentru romanul său Cele treizeci și nouă de trepte (1915), care a fost adaptat ca film de mai multe ori, în 1935, 1959, 1978, 2008

🕯️1963: Sylvia Plath 🇺🇸✒️ poetă, romancieră și nuvelistă. Acesteia i se datorează avansarea poeziei de tip confesional. S-a sinucis la 30 de ani. A suferit de depresie clinică cea mai mare parte a vieții ei și a fost tratată de mai multe ori cu terapie electroconvulsivă

🕯️2012: Whitney Houston 🇺🇸🎤 a lansat șapte albume de studio și trei albume coloane sonore de film, toate având certificare diamant, multi-platină, platină sau aur. Singura artistă care a avut șapte hituri consecutive pe locul 1 în Billboard Hot 100 („Saving All My Love for You”, „How Will I Know”, „Greatest Love of All”, „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, „Didn’t We Almost Have It All”, „So Emotional” și „Where Do Broken Hearts Go”)

Evenimente📋

📋🆘 Ziua internațională a bolnavilor

📋🇺🇸💡Ziua inventatorilor americani, instituită în memoria lui Thomas Alva Edison

📋🇪🇺📞1️⃣1️⃣2️⃣ Ziua europeană a numărului unic de urgență 112

Calendar 🗒

🗒1809: Inginerul american Robert Fulton a inventat vaporul cu aburi

🗒1866: Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României, este silit să abdice, ca urmare a conjurației pregătite de coaliția dintre conservatori și liberal-radicali („Monstruoasa coaliție”)

🗒1880: Grecia transformă consulatul în legație, recunoscând în acest fel independența României

🗒1926: Înființarea, la Iași, a Fundației Culturale „Regele Ferdinand I”

🗒1929: Ia ființă statul Vatican prin acordurile italo-papale de la Lateran

🗒1942: Întâlnirea mareșalului Ion Antonescu cu Adolf Hitler la Cartierul general al acestuia din Prusia orientală. Conducătorului român i s-au dat asigurări că Germania nu va permite Ungariei și Bulgariei să atace România și i s-a cerut sporirea contribuției de război

🗒1945: Discursul primului ministru Nicolae Rădescu de la cinematograful „Aro”, în care el precizează poziția sa și a guvernului față de acțiunile PCR din țară de preluare prin forță a prefecturilor și primăriilor

🗒1970: Japonia a devenit cel de-al patrulea stat din lume care a lansat un satelit pe orbita Pământului

🗒1971: A fost semnat Tratatul cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și al oceanelor și în subsolul lor

🗒1979: Victoria revoluției islamice în Republica Islamică Iran

🗒1990: Liderul sud-african Nelson Mandela a fost eliberat din închisoare, după 27 de ani petrecuți în arest

🗒1998: Licitația manuscrisului melodiei „Candle in the wind”, rescrisă special de Elton John și de textierul său, Bernie Taupin, pentru funeraliile prințesei Diana

🗒2011: Hosni Mubarak, fostul președinte al Egiptului, demisionează în urma a două săptămâni de proteste ale populației

🗒2016: Cercetătorii de la LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) anunță prima observarea directă a undelor gravitaționale. Undele gravitaționale sunt generate de perturbările produse de rețeaua spațiu-timp sub efectul deplasării unui obiect cu masa mare, precum găurile negre

