Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, spune că nu este nicio șansă ca guvernul Mureșan să treacă de votul Parlamentului, fără ca parlamentarii PSD să îi dea votul de încredere. În acest context, adaugă el, va fi necesar ca formațiunea politică să discute cu alte partide parlamentare, cum este chiar PSD, pentru a forma o nouă majoritate în Parlament, care să poată învesti guvernul. El a exclus alegerile anticipate și a spus că linia roșie a partidului o reprezintă negocierile cu AUR sau SOS.

„Realitatea e că nu avem cele 233 de voturi”

„Realitatea este că, în acest moment, nu avem cele 233 de voturi, nu avem majoritate. Această decizie a celor de la PSD, că nu votează Guvernul, înseamnă că Guvernul va pica mâine la vot”, a spus Csoma Botond, într-o intervenție la Antena3.

Guvernul Siegfried Mureșan, susținut de PNL-USR-UDMR, intră mâine, 30 septembrie, la votul de învestitură. Ca să treacă, are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de parlamentari.

„Nu vom ajunge la alegeri anticipate”

”Sunt sigur că domnul președinte Nicușor Dan nu va mai face o desemnare. Deci, după acest eșec de mâine, dacă va fi un eșec, nu vom ajunge la alegeri anticipate”, a mai spus Botond.

El a adăugat că inclusiv negocierea cu Sorin Grindeanu, dacă ar fi desemnat premier de către Nicușor Dan, este „o ipoteză” de lucru.

„Dacă va fi domnul Grindeanu sau poate altcineva din PSD, că și asta ar putea fi o ipoteză de lucru. Că nu domnul Sorin Grindeanu va fi desemnat, atunci trebuie să vedem”

Linia roșie a UDMR

„Noi avem o linie roșie. Nu votăm Guvernul în cazul în care avem nevoie de voturile celor de la AUR și SOS România. Asta să fie clar.

Deci, dacă iese aritmetica în așa fel încât să nu avem nevoie de aceste voturi, atunci putem discuta, pentru că suntem oameni raționali și noi dorim ca România să aibă un guvern. Nu se mai poate să mergem așa înainte, fără un guvern cu puteri depline.

Dar aceasta este singura linie roșie din partea noastră. Nu am avut multe linii roșii în această perioadă, de când nu avem un guvern cu puteri depline”, a mai spus Csoma Botond.

Guvernul Mureșan intră miercuri la votul final din Parlament și, în acest moment, chiar partidele care îl susțin recunosc că nu are cele 233 de voturi necesare.