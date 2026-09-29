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Continuă audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan. Aviz favorabil și pentru Oana Țoiu, după Mircea Abrudean și Dragoș Pîslaru. Oana Gheorghiu, Raluca Turcan și Andrea Chiș, aviz negativ

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
Continuă audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan. Aviz favorabil și pentru Oana Țoiu, după Mircea Abrudean și Dragoș Pîslaru. Oana Gheorghiu, Raluca Turcan și Andrea Chiș, aviz negativ
Siegfried Mureșan, mesaj de sprijin pentru Fritz / Sursa FOTO: Mediafax
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Zece miniștri propuși de alianța PNL-USR-UDMR pentru a face parte din Guvernul Mureșan sunt audiați marți, 29 septembrie, în comisiile de specialitate ale Parlamentului României. Audierile au început la ora 10:00 și sunt programte până după ora 19:00. Gândul a acoperit toate evenimentele din prima parte a zilei de audieri. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.

Până în acest moment, Mircea Abrudean (PNL), propus ca vicepremier și ministru al Afecerilor Interne, Dragoș Pîslaru (PNL), propus ca minsitru al Investițiilor și Proiectelor Europene și Oana Țoiu (USR), propunerea pentru Ministerul Afecerilor Externe, au primit aviz pozitiv.

Pe de altă parte, Raluca Turcan (PNL), propusă ca ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, respectiv Oana Gheorghiu (PNL), propusă ca ministru al Sănătății, au primit aviz negativ.

Tot astăzi, urmează să fie audiați și Ötvös Koppány Bulcsú (UDMR), propus la Ministerul Culturii, Mihai Dimian (PNL), propus ca ministru al Educației, Cseke Attila (UDMR), propus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respecitv Diana Buzoianu (USR), propusă ca ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor.

UPDATE, ora 16:45 – Fosta judecătoarea Andrea Chiș, propusă de toate cele trei partide ca ministru al Justiției, a primit aviz negativ din partea comisiei de specialitate

UPDATE, ora 15:20 – Oana Țoiu (USR), propusă ca ministru al Afacerilor Externe, a primit aviz pozitiv, cu 29 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”.

UPDATE, ora 15:10 – A început audierea fostei judecătoare Andrea Chiș, propusă ca ministru al Justiției din postura de independent susținut de toate cele trei partide ale Coaliției.

Audiere Andrea Chiș, propusă ministru al Justiției de Coaliția PNL-USR-UDMR

În prima zi de audieri, patru miniștri propuși au primit aviz negativ. Doar Barna și Nazare au primit aviz pozitiv

În prima zi de audieri, luni, 28 septembrie, Tanczos Barna (UDMR), propus ca vicepremier și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv Alexandru Nazare (PNL), propus ca ministru al Finanțelor, au primit aviz negativ.

Totuși, ceilalți patru miniștri propuși care au fost audiați în prima zi au primit aviz negativ. Este vorba de Radu Miruță (USR), propus ca vicepremier și ministru al Apărării Naționale, Sebastian Burduja (PNL), propus la Energie, Cătălin Drulă (USR), propus la Transporturi, și Irineu Darău (USR), propus la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

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