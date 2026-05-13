La ce folosește butonul WPS de pe router? Are o funcție crucială pe care puțini oameni o știu

Iată la ce anume folosește butonul WPS de pe router. Acesta are o funcție crucială pe care puțini oameni o știu. Routerul WiFi este un dispozitiv la fel de important pe cât este de necunoscut utilizatorilor, scrie El Economista.

Routerul WiFi este unul dintre cele mai importante elemente din casă, deoarece fără el nu am avea conexiune la internet, atât de important în zilele noastre pentru desfășurarea practică a oricărei activități. Totodată, el este și o mare necunoscută pentru noi, deoarece odată ce este instalat, de obicei nu ne mai facem griji pentru el decât dacă i se întâmplă ceva.

După cum am menționat, marea majoritate a utilizatorilor nu cunosc funcțiile unui router WiFi, cum ar fi diferitele lumini pe care le emite, fiecare avâbd o funcție diferită, precum și diferitele butoane de pe acest dispozitiv.

Între butonul de pornire al routerului și butonul de resetare, există un al treilea buton care corespunde WiFi Protected Setup, mai cunoscut sub numele de WPS, ceea ce s-ar traduce prin WiFi Protected Setup.

Butonul WPS simplifică procesul de conectare a dispozitivelor la rețeaua Wi-Fi. Imaginează-ți că ai cumpărat un televizor inteligent sau o imprimantă nouă care se poate conecta la internet, dar aceste dispozitive au dezavantajul introducerii lente a parolei, deoarece nu au o tastatură fizică.

Astfel, în loc să introduceți o parolă lungă, puteți pur și simplu să apăsați și să țineți apăsat butonul WPS timp de câteva secunde și să activați această funcție pe dispozitivul la care doriți să vă conectați. Dispozitivul se va conecta apoi automat la rețeaua Wi-Fi fără niciun efort sau dificultate cu parola.

În funcție de modelul routerului, butonul poate fi în față, în spate sau în lateral și este de obicei etichetat „WPS”, dar rețineți că atunci când nu îl utilizați, este recomandat să îl dezactivați pentru a împiedica conectarea la rețeaua WiFi a persoanelor neautorizate sau externe.

