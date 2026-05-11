Ce a pățit un bărbat după ce a publicat o fotografie generată cu AI pe internet. Inteligența artificială face noi „victime”.

Popularitatea inteligenței artificiale aduce atât lucruri bune, cât și mai puțin plăcute.

Depinde cum este utilizată de fiecare în parte. În timp ce unii își ușurează munca, alții preferă să folosească AI pentru a distribui informații false, poze trucate și povești închipuite, care generează haos pe rețelele de socializare, scrie eleconomista.es.

Amendă pentru o poză AI

Mai nou, o persoană care „apelează” la AI în scopuri înșelătoare poate fi amendată. A simțit-o pe pielea lui un sud-coreean, care riscă acum închisoarea și plata unei amenzi de 6.700 de euro.

Bărbatul a distribuit o fotografie falsă generată de AI pe rețelele sociale. Totul a început după ce un lup a evadat de la Grădina Zoologică din Daedeok.

Pe internet a apărut o fotografie cu animalul în timp se plimba pe stradă. Problema este că imaginea era trucată.

Ținând însă cont de pericol, autoritățile au luat măsuri, precum închiderea școlilor și au trimis echipele de intervenție să patruleze în oraș.

Autoritățile sud-coreene au explicat că „o singură imagine trucată cu AI a întârziat cu 9 zile capturarea lupului” și acest fapt „a prelungit prezența poliției și pompierilor în zonă, în loc ca aceștia să îndeplinească funcția primordială de protejare a populației”.

Din fericire, lupul a fost găsit la marginea orașului și nu a cauza nicio tragedie. În același timp, autoritățile au descoperit că imaginea trucată a fost realizată „în glumă” de un bărbat de 40 de ani.

Farsa îl va costa însă scump și riscă acum închisoarea și plata unei amenzi usturătoare.

