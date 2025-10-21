După o solicitare oficială a Statelor Unite, Marea Britanie a recunoscut că trimis un comandant de rang înalt și un număr redus de soldați în Israel pentru a sprijini o „încetare fragilă a focului” în Gaza.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că această mișcare urmărește să valorifice „experiența și competențele specialiștilor” britanici pentru o pace pe termen lung.

Ofițerii britanici vor servi ca adjuncți ai unui comandant american într-un centru de coordonare civil-militară, care include, de asemenea, trupe din mai multe țări.

„Putem contribui la monitorizarea încetării focului. Prin urmare, Marea Britanie va juca un rol de ancoră, va contribui cu experiența și competențele sale specializate acolo unde va putea. Nu ne așteptăm să fim lideri… dar ne vom juca rolul„, a subliniat Healey.

Echipa britanică, alături de 200 de soldați americani, nu va opera efectiv în Gaza. Situația este încă destul tensionată, atât Israelul, cât și Hamas acuzându-se reciproc de încălcări ale acordului de pace.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic Apărării a declarat: „Un număr mic de ofițeri de planificare britanici au fost încorporați în CMCC condus de SUA, Centrul de coordonare civilă militară, inclusiv un comandant adjunct 2* pentru a se asigura că Regatul Unit rămâne integrat în eforturile de planificare conduse de SUA pentru stabilitatea post-conflict din Gaza.

„Regatul Unit continuă să colaboreze cu partenerii internaționali pentru a sprijini încetarea focului în Gaza pentru a vedea unde poate contribui cel mai bine Regatul Unit la procesul de pace.”

Trupele vor „monitoriza tranziția către un Guvern civil”

Detaliile privind planurile SUA – conduse de Comandamentul Central – de a contribui la facilitarea fluxului de ajutor umanitar, precum și a asistenței logistice și de securitate în teritoriu au apărut după ce Donald Trump a intermediat un acord de încetare a focului între Hamas și Israel la 10 octombrie.

Un oficial a declarat pentru presa britanică că noua echipă va contribui la monitorizarea punerii în aplicare a acordului de încetare a focului și a tranziției către un guvern civil în Gaza.

Aceasta este separată de o forță internațională de stabilizare planificată care ar urma să fie desfășurată pe teritoriu pentru a contribui la asigurarea păcii.

Forța este o parte esențială a planului de pace în 20 de puncte al dlui Trump.

Țările aliate SUA sunt reticente să intre în Gaza cât timp Hamas rămâne grup armat

Între timp, Israelul a reluat pentru scurt timp loviturile aeriene în weekend, după ce s-a raportat că trupele sale ar fi fost atacate. Între timp, Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a raportat ieri mai mult de 50 de decese în ultimele 24 de ore.

Ieri, vicepreședintele SUA, JD Vance, aflat în vizită în Israel, a anunțat că „niciun bocanc american” nu va călca în Gaza. Ulterior, președintele SUA – a confirmat informația, subliniind că dacă acordul dintre Hamas și Israel nu ține, doar aliații SUA vor interveni pentru pacificarea zonei.

Cu toate acestea, ca semn al potențialelor probleme, New York Times a raportat marți că țările care ar putea contribui cu soldați la forța internațională sunt reticente în ceea ce privește trimiterea trupelor pe teren în Gaza cât timp Hamas rămâne un grup armat.