Jandarmii nu vor să vadă la protestul confederaţiilor sindicale, de miercuri, decât „sloganuri sindicaliste”. Şi au subliniat acest aspect într-un comunicat, în care li se pune în vedere acelora care ar putea să strice buna orânduială că vor exista consecinţe.

Miercuri vor avea loc proteste în faţa Guvernului, organizate de marile confederaţii sindicale C.N.S Cartel ALFA, C.N.S.L.R Frăţia, C.S.D.R şi C.S.N Meridian, în intervalul 11.00-13.00.

Jandarmii pun în vedere acelora care ar putea să perturbe protestele şi să „exprime opinii politice în cadrul adunării publice” că vor fi monitorizaţi şi opriţi.

„Organizatorul informează că nu va permite accesul persoanelor sau grupurilor de persoane care intenționează să exprime opinii politice în cadrul adunării publice. Astfel, vor fi permise doar sloganuri sindicaliste, iar în caz contrar, jandarmii vor acorda sprijin organizatorului pentru îndepărtarea persoanelor semnalate de acesta”,transmit aceştia, printr-un comunicat.

Ca să fie siguri că vor da repede de aceia care vor face probleme, în timpul protestelor, jandarmii avertizează că vor filma şi vor face fotografii celor prezenţi.

Este posibil ca jandarmul desemnat să citească şi să interpreteze mesajele cu iz politic din scandările protestatarilor, la adresa guvernanţilor, să aibă cea mai intensă activitate, având în vedere că acestea sunt adresate unor oameni politici şi într-un context politic.

