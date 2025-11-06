Prima pagină » Actualitate » Legalitatea blocării roților mașinilor parcate neregulamentar în București aprinde internetul. Justificată sau abuz?

Legalitatea blocării roților mașinilor parcate neregulamentar în București aprinde internetul. Justificată sau abuz?

06 nov. 2025, 20:46, Actualitate
Legalitatea blocării roților mașinilor parcate neregulamentar în București aprinde internetul. Justificată sau abuz?

O postare virală pe platforma Reddit a reaprins o dezbatere intensă în București legată de legalitatea blocării roților mașinilor parcate neregulamentar. Fotografia cu mai multe vehicule din Sectorul 4, fiecare având o roată blocată, a împărțit opinia publică între cei care consideră măsura justificată și cei care o văd ca pe un abuz administrativ mascat. Subiectul a ajuns din nou în atenția publicului, iar specialiștii explică ce spune legea despre aceste acțiuni și unde se termină competența administrației locale, publică Playtech.

Totul a pornit de la o imagine postată pe Reddit sub titlul „O zi frumoasă, Sector 4”. Fotografia arată trei mașini parcate pe trotuar, fiecare cu o roată blocată. În scurt timp, postarea a adunat mii de reacții, iar comentariile au scos la iveală nemulțumiri profunde legate de modul în care sunt aplicate sancțiunile pentru parcarea neregulamentară.

Unii utilizatori au susținut ferm necesitatea acestor măsuri pentru a reda pietonilor trotuarele:

„Să le blocheze mai des. În Sectorul 4 chiar poți merge pe trotuar, ceea ce e incredibil în București.” În schimb, alții consideră că măsura este o formă de taxare nejustificată: „Parcând neregulamentar, știu că săvârșesc o contravenție. Dar blocarea roților și cererea unei ‘taxe de deblocare’ nu sunt sancțiuni legale. Este un abuz administrativ.”

În comentarii, unii bucureșteni au împărtășit experiențe personale:

„300 de lei inițial și, după 24 de ore, se mai adaugă câte 100 de lei până suni să vină să o deblocheze”, a relatat un utilizator. Altul a adăugat: „Am pățit eu. Au venit cu POS, am plătit pe loc și au deblocat în 30 de minute.”

Avocata Irina Elena Voicu  a explicat pentru „Adevărul” care este cadrul legal al acestei măsuri.

Potrivit acesteia, „blocarea roții nu este o sancțiune contravențională, ci o măsură administrativă de constrângere, având scopul de a determina conducătorul auto să respecte regimul de parcare și să elibereze domeniul public.”

Diferența este una esențială.

„Amenda este o sancțiune aplicată în baza OG 2/2001, în timp ce blocarea este un instrument tehnic menit să împiedice continuarea unei fapte ilicite. Cu alte cuvinte, blocarea roții nu pedepsește, ci constrânge”, explică avocata.

Totuși, Irina Voicu subliniază că măsura trebuie aplicată strict în cadrul legal:

„Blocarea roților, fără să existe o constatare a contravenției de către poliție, nu ar putea fi o măsură legală și poate fi atacată în contencios administrativ.”

Rolul firmelor private și limitele legale

Una dintre cele mai controversate probleme este implicarea firmelor private în procesul de blocare.

„Externalizarea către o firmă privată este legală doar dacă se face în baza unui contract de prestări servicii publice, conform Legii 51/2006 privind serviciile comunitare și Legii 100/2016 privind concesiunile de servicii. În lipsa unei hotărâri de Consiliu Local care să stabilească tarifele și competențele, această practică devine un abuz administrativ”, explică avocata.

Astfel, o companie privată nu poate exercita prerogative de putere publică fără o bază legală expresă. În absența acesteia, măsura este considerată ilegală și poate fi contestată.

De asemenea, specialista clarifică faptul că „orice taxă locală trebuie stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, nu direct de primar sau de operatorul privat.” Dacă taxa de deblocare este impusă abuziv, aceasta poate fi anulată prin instanță.

Poate fi aplicată și amendă, și blocare?

Potrivit legii, cele două măsuri nu se exclud.

„Amenda aplicată de poliție sancționează fapta contravențională, în timp ce blocarea roții este o măsură tehnico-administrativă care împiedică folosirea vehiculului până la achitarea taxei de deblocare”, afirmă Irina Voicu.

Totuși, dacă ambele măsuri sunt aplicate fără o bază legală clară, pot fi atacate simultan: amenda – prin plângere contravențională, iar blocarea – prin acțiune în contencios administrativ.

Ce poate face un cetățean dacă i s-a blocat roata

Într-o astfel de situație, șoferul are două opțiuni. Dacă există un proces-verbal de amendă, poate formula o plângere contravențională. Dacă nu, poate ataca măsura de blocare în contencios administrativ.

Cetățenii pot solicita documentele oficiale ale operatorului: contractul de delegare, autorizația și legitimația emise de primărie.

„Refuzul de a le prezenta este indiciu clar al unei intervenții neautorizate, pasibile de plângere la poliție sau la instanță”, a adăugat avocata, citată de Adevărul.

Recomandarea autorului: Primăria lui Băluță începe „jihadul” pentru mașinile parcate neregulamentar. Principala sancțiune: blocarea roților

Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Revoltător! Raport ISC: elevii de la Bolintineanu pot merge la cursuri la doar 18 metri distanță de blocul gata să se prăbușească!
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce unii oameni simt repulsie față de vulnerabilitățile sau problemele altora?
EDITORIAL Cine e țintă în dosarul Rețeaua Corupților. Paza bună nu trece primejdia rea!
21:00
Cine e țintă în dosarul Rețeaua Corupților. Paza bună nu trece primejdia rea!
VIDEO O „vrăjitoare” din Hunedoara, prinsă în misiune. Magiciana a oferit servicii de „dezlegări și farmece” ineficiente de 25 de mii de euro
19:39
O „vrăjitoare” din Hunedoara, prinsă în misiune. Magiciana a oferit servicii de „dezlegări și farmece” ineficiente de 25 de mii de euro
VIDEO Doru Bușcu despre șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: Are un mare minus
19:32
Doru Bușcu despre șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: Are un mare minus
ECONOMIE Dezastrul bugetar, explicat de consultanții fiscali, în exclusivitate pentru Gândul. De ce nu reușește Bolojan să stabilizeze deficitul, în ciuda pachetelor de măsuri fiscale
19:29
Dezastrul bugetar, explicat de consultanții fiscali, în exclusivitate pentru Gândul. De ce nu reușește Bolojan să stabilizeze deficitul, în ciuda pachetelor de măsuri fiscale
METEO Vremea de vineri, 7 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade
19:24
Vremea de vineri, 7 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade