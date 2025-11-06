Legalitatea blocării roților mașinilor parcate neregulamentar în București aprinde internetul. Justificată sau abuz?

Potrivit acesteia, „blocarea roții nu este o sancțiune contravențională, ci o măsură administrativă de constrângere, având scopul de a determina conducătorul auto să respecte regimul de parcare și să elibereze domeniul public.”

Diferența este una esențială.

„Amenda este o sancțiune aplicată în baza OG 2/2001, în timp ce blocarea este un instrument tehnic menit să împiedice continuarea unei fapte ilicite. Cu alte cuvinte, blocarea roții nu pedepsește, ci constrânge”, explică avocata.

Totuși, Irina Voicu subliniază că măsura trebuie aplicată strict în cadrul legal:

„Blocarea roților, fără să existe o constatare a contravenției de către poliție, nu ar putea fi o măsură legală și poate fi atacată în contencios administrativ.”

Rolul firmelor private și limitele legale

Una dintre cele mai controversate probleme este implicarea firmelor private în procesul de blocare.

„Externalizarea către o firmă privată este legală doar dacă se face în baza unui contract de prestări servicii publice, conform Legii 51/2006 privind serviciile comunitare și Legii 100/2016 privind concesiunile de servicii. În lipsa unei hotărâri de Consiliu Local care să stabilească tarifele și competențele, această practică devine un abuz administrativ”, explică avocata.

Astfel, o companie privată nu poate exercita prerogative de putere publică fără o bază legală expresă. În absența acesteia, măsura este considerată ilegală și poate fi contestată.

De asemenea, specialista clarifică faptul că „orice taxă locală trebuie stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, nu direct de primar sau de operatorul privat.” Dacă taxa de deblocare este impusă abuziv, aceasta poate fi anulată prin instanță.

Poate fi aplicată și amendă, și blocare?

Potrivit legii, cele două măsuri nu se exclud.

„Amenda aplicată de poliție sancționează fapta contravențională, în timp ce blocarea roții este o măsură tehnico-administrativă care împiedică folosirea vehiculului până la achitarea taxei de deblocare”, afirmă Irina Voicu.

Totuși, dacă ambele măsuri sunt aplicate fără o bază legală clară, pot fi atacate simultan: amenda – prin plângere contravențională, iar blocarea – prin acțiune în contencios administrativ.

Ce poate face un cetățean dacă i s-a blocat roata

Într-o astfel de situație, șoferul are două opțiuni. Dacă există un proces-verbal de amendă, poate formula o plângere contravențională. Dacă nu, poate ataca măsura de blocare în contencios administrativ.

Cetățenii pot solicita documentele oficiale ale operatorului: contractul de delegare, autorizația și legitimația emise de primărie.

„Refuzul de a le prezenta este indiciu clar al unei intervenții neautorizate, pasibile de plângere la poliție sau la instanță”, a adăugat avocata, citată de Adevărul.

