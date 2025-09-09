Prima pagină » Actualitate » Leguma pe care să nu o așezi lângă cartofi. Se vor strica foarte repede

Leguma pe care să nu o așezi lângă cartofi. Se vor strica foarte repede

09 sept. 2025, 20:18, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cartofii sunt un aliment de bază în multe bucătării, indiferent de cultură. Aceste legume rădăcinoase au mult potasiu și sunt o sursă foarte bună de carbohidrați și fibre, motiv pentru care, consumate echilibrat, contribuie la sănătatea organismului.

O depozitare corectă a cartofilor poate să prelungească perioada de utilizare a lor. Astfel, poți profita la maximum de ei și, totodată, să eviți risipa alimentară. Prin urmare, depozitarea tuberculilor de cartofi la întuneric previne înverzirea lor.

Atunci când cartofii stau la lumina naturală a soarelui, ei dezvoltă un conținut ridicat de solanină, care îi înverzește. Dacă consumi astfel de cartofi, acest lucru poate să aibă efecte neplăcute asupra organismului. Este vorba despre greață, vărsături și diaree.

De asemenea, câtă vreme sunt cruzi, cartofii nu trebuie păstrați la frigider. Temperaturile scăzute din acesta determină, conform specialiștilor, creșterea nivelului de zaharuri din tuberculi. În acest mod, când sunt pregătiți ca mâncare, cartofii vor prezenta un risc cancerigen mai ridicat.

Prin urmare, se recomandă ca aceste legume rădăcinoase să fie depozitate în spații întunecoase, deschise, și, de preferabil, în recipiente cu găuri. Acest detaliu ajută la prevenirea acumulării de umiditate. Dacă cartofii sunt păstrați deci în condiții de umiditate, ei se vor strica rapid.

Un alt secret de care trebuie ținut cont este că tuberculii rezistă mai mult timo dacă nu sunt spălați. Dacă îi speli, asta înseamnă umiditate, iar asta poate conduce la mucegăirea legumelor mai rapid. Așadar, când depozitezi cartofii, poți să apelezi la o folie sau un material în care să îi pui pentru a nu murdări recipientul.

În plus, cartofii nu trebuie depozitați alături de alte fructe și legume, deoarece se strică mai repede. Asta se întâmplă din cauză că gazul etilenă pe care unele produse îl eliberează determină cartofii să încolțească. Multe fructe și legume eliberează însă acest gaz, pe măsură ce se coc. Procesul ajută la înmuierea fructelor și la creșterea conținutului de zahăr din acestea. Dar dacă unele sunt depozitate în apropierea cartofilor, ei vor începe să germineze și există și riscul de a se înmuia mai repede.

Asta se întâmplă, de altfel, când cartofii sunt depozitați alături de ceapă. Dar poți să observi asta și dacă îi depozitezi lângă roșii, banane și mere. Prin urmare, depozitează cartofii departe de produsele care se coc, pentru ca aceștia să reziste mai mult timp.

