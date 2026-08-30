Actrița Lia Bugnar lansează un atac dur la adresa celor care l-au susținut pe Nicușor Dan și care, după cum afirmă aceasta, i-au atacat pe cei care au criticat încă de la început actualul președinte. Într-o postare publicată pe Facebook, actrița spune că susținătorii lui Nicușor Dan „n-au nicio scuză” și că semnele privind comportamentul acestuia ar fi fost vizibile încă dinainte ca el să ajungă președinte.

Lia Bugnar îi acuză pe susținătorii lui Nicușor Dan că i-au atacat pe cei care l-au criticat

Actrița spune că problema nu este doar faptul că unii alegători ar fi putut să se înșele în privința lui Nicușor Dan, ci și modul agresiv în care aceștia au reacționat față de cei care aveau o opinie diferită.

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„N-aveți nicio scuză. Se vedea din avion. Și, asta e, ați avut un moment de orbire temporară, da’ ați mai și aruncat cu rahat în oricare om normal la cap care a spus pe gură că omul e un impostor. Ați fost nu numai proști, dar și agresivi cu oricare om care își păstrase simțul văzului intact”, a scris Lia Bugnar.

Ea amintește și de etichetele folosite în timpul campaniilor electorale împotriva celor care îl criticau pe Nicușor Dan. Actrița afirmă că oamenii care au avut o opinie diferită au fost catalogați drept „putiniști”, „auriști” sau „georgiști”.

„Putinistă, auristă, georgistă și tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit, voi, ăia care v-ați crezut de partea corectă a lucrurilor”, continuă actrița

„Actualul președinte a făcut un milion de scamatorii și rahaturi”

În continuarea mesajului, Lia Bugnar respinge și argumentul potrivit căruia alegătorii nu ar fi avut o alternativă reală în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Actrița critică inclusiv ideea că, dacă ar fi avut de ales din nou între Nicușor Dan și George Simion, unii dintre susținătorii actualului președinte ar proceda la fel.

„Încetați cu «oricum nu aveam ce alege altceva, aș alege la fel». Actualul președinte a făcut un milion de scamatorii și rahaturi până în momentul în care a ajuns doar el cu Simion în linie dreaptă. Urâțenii la nivel uman și constituțional”, susține actrița.

Actrița consideră că susținătorii lui Nicușor Dan au fost atât de hotărâți să îl prezinte drept „ce nu era”, încât au ajuns să găsească justificări pentru orice acțiune a acestuia.

„Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea. Nu vi se pare nimic în neregulă cu voi. Actualul președinte a fost mereu exact cum e acum. Problema e la voi”, afirmă Lia Bugnar.

În final, Lia Bugnar îi acuză pe aceștia că se consideră „deținătorii adevărului” și că nu sunt dispuși să recunoască faptul că ar fi greșit.

„Unu’ n-ați zice «am fost prost grămadă, promit să tac dracului din gură de-acum încolo și să-mi văd doar de ce știu să fac». Nu. Voi ați fost bine. Nicușor a fost rău”, și-a încheiat Lia Bugnar postarea.