Un accident rutier s-a produs, duminică, în centrul Capitalei, unde un șofer în vârstă de 72 de ani a acroșat doi bicicliști care participau la competiția „L’Étape Romania by Tour de France”. Unul dintre sportivi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs la intersecția Buzești cu Sevastopol

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Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 11.05, la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol.

Din primele informații, șoferul circula pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Dr. Iacob Felix. La intersecția cu strada Buzești, acesta i-ar fi acroșat, din cauze care urmează să fie stabilite, pe cei doi bicicliști participanți la competiție.

În urma impactului, unul dintre bicicliști a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest

Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Brigada Rutieră continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost cauzele acestuia.

Având în vedere desfășurarea competiției „L’Étape Romania by Tour de France” și restricțiile de trafic din Capitală, Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona în care are loc evenimentul.

Polițiștii le cer conducătorilor auto să respecte semnalele și indicațiile agenților rutieri aflați în trafic