Un feribot cu 280 de oameni la bord s-a răsturnat lângă Cipru de Nord. Autoritățile intervin de urgență

Un feribot cu aproximativ 280 de persoane la bord s-a răsturnat, duminică, în largul Ciprului de Nord. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Kyrenia, la scurt timp după ce nava a plecat din port, potrivit presei turco-cipriote, citată de Reuters și AFP.

Nava a început să ia apă la câțiva kilometri de coastă

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, feribotul ar fi început să ia apă la câțiva kilometri de țărm, după care s-a răsturnat. CNN relatează, de asemenea, că incidentul s-a produs la scurt timp după plecarea navei din port.

Nu sunt cunoscute deocamdată cauzele care au dus la producerea accidentului.

Potrivit informațiilor apărute până acum, există persoane rănite, însă numărul exact al acestora și gravitatea rănilor nu au fost deocamdată confirmate. Ambulanțele autorităților turco-cipriote au fost pregătite pentru a prelua și transporta persoanele salvate.

În urma incidentului, trei nave ale Gărzii de Coastă și trei ambarcațiuni private au fost mobilizate pentru operațiunea de salvare. La fața locului au fost trimise și echipaje medicale și forțe de poliție.

Au apărut, de asemenea, informații potrivit cărora materialele folosite la construcția navei ar fi putut să nu fie adecvate pentru utilizarea maritimă. Potrivit relatărilor, feribotul era vechi, iar structura din fibră de sticlă ar fi fost grav avariată, ceea ce ar fi dus la ruperea rapidă a navei în două, scrie Philenews.