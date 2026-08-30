Un scandal izbucnit într-un bar din Faraoani, județul Bacău, a escaladat după ce doi bărbați au atacat polițiștii chemați să intervină. În urma incidentului, oamenii legii au utilizat armamentul din toare și au executat focuri de armă în plan vertical.

În urma altercației, un agent de politie ar fi fost lovit, iar colegul său a tras focuri de avertisment în plan vertical. Cei doi bărbați, de 51 și 27 de ani, au fost ulterior identificați și reținuți pentru 24 de ore.

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Polițiștii ajunși la bar ar fi fost agresați de clienții deveniți agresivi verbal

Incidentul a avut loc pe 29 august 2026, în jurul orei 20:30. O angajată a barului a sunat la 112 după ce mai mulți clienți ar fi devenit agresivi verbal. Polițiștii ajunși la fața locului au încercat să-i legitimeze pe cei implicați. Doi bărbați ar fi refuzat și i-ar fi atacat pe agenți.

Ulterior, un polițist ar fi fost lovit de unul dintre agresori, iar colegul său a tras focuri de avertisment în plan vertical. Cei doi bărbați au fugit, dar au fost identificați ulterior de polițiști. Suspecții au 51 și 27 de ani. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta este continuată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău. Cei doi sunt cercetați pentru ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice

”La fața locului a fost dirijată o patrulă de poliție din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni, iar în momentul în care polițiștii au legitimat persoanele recalcitrante, două dintre acestea au refuzat să se conformeze indicațiilor acestora și i-au atacat. Având în vedere că unul dintre polițiști a fost lovit de către una dintre persoanele recalcitrante, celălalt a folosit armamentul din dotare, executând focuri de armă în plan vertical, moment în care persoanele recalcitrante au fugit de la fața locului”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău, potrivit Agerpres.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ