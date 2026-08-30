Rețeaua de boți „Matrioșka”, legată de Kremlin, a lansat un nou val de dezinformare care vizează politicienii europeni înaintea alegerilor. Principalele ținte sunt premierul suedez Ulf Kristersson, al cărui bloc de guvernământ luptă pentru a se menține la putere în alegerile parlamentare din 13 septembrie, și fostul prim-ministru francez Gabriel Attal. Acesta a intrat oficial în cursa pentru funcția de președinte al Franței. .
Zeci de videoclipuri false și imagini de copertă sunt concepute să pară conținut provenit de la instituții și organizații media occidentale cunoscute. Circulă pe X și îi „leagă” pe cei doi politicieni de o serie de scandaluri fabricate.
Campania a fost raportată publicației The Insider de AntiBot4Navalny. Este un proiect care urmărește apariția și răspândirea videoclipurilor false pe rețelele de socializare.
Au fost răspândite afirmații false despre „legăturile” politicienilor suedezi cu pedofili și infractori financiari, pregătiri pentru „fraudă electorală” și „atacuri” asupra liderilor opoziției.
Creatorii falsurilor au fuzionat, acum, campania suedeză cu atacul de dezinformare împotriva lui Attal. Acesta din urmă fusese deja luat în vizor de rețeaua „Matrioșka”.
La începutul lunii august, rețeaua a răspândit materiale false care imitau BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Libération și Le Monde.
Candidatului la președinția franceză i-au fost atribuite, în mod fals, dependența de droguri, boala Parkinson și alte infracțiuni fabricate.
Unul dintre noile videoclipuri susține că Attal ar fi fost în vacanță în Baden-Baden cu un anume Volker Pelle.
Creatorii videoclipului îl descriu pe Pelle ca fiind unul dintre principalii organizatori ai unei scheme de trafic de copii din Africa, China, Vietnam și Thailanda către pedofili dinștiri Europa.
Aceeași poveste îl vizează și pe premierul suedez Kristersson, susținând că familia sa a folosit serviciile lui Pelle pentru a adopta trei copii.
Creatorii videoclipului susțin că Attal a discutat cu Pelle despre implicarea sa în adopții ilegale.
Mai transmit și că politicianul francez și fostul său partener Stéphane Séjourné ar fi plănuit să adopte un copil pentru a-și crește rata de popularitate în scădere.
Acesta întreabă de ce Attal nu a folosit procesul legal de adopție și, în schimb, a apelat la „cel mai notoriu furnizor de victime”.
Un alt videoclip fals, conceput să arate ca un segment de la Euronews, susține că rata de aprobare a lui Kristersson a scăzut cu 30% după ce acesta a vorbit despre dezinformarea rusească.
O primă pagină falsă a ziarului Libération conține un anunț care susține că Macron se presupune că „s-a distanțat de Attal după un scandal legat de droguri”.
În realitate, știrea principală de pe prima pagină este despre un subiect complet diferit – dispute politice privind apa în urma secetei și a căldurii extreme din Franța.
„Matrioșka”, explică The Insider, este o rețea de boți, troli și resurse media anonime coordonate, conectată la Kremlin, specializată în campanii de dezinformare în masă.
Tehnica preferată a rețelei este de a profita de un eveniment de știri real și de a construi o narațiune fabricată în jurul acestuia, folosind nume, mărci și organizații reale.
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