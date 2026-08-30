Rețeaua de boți „Matrioșka”, legată de Kremlin, a lansat un nou val de dezinformare care vizează politicienii europeni înaintea alegerilor. Principalele ținte sunt premierul suedez Ulf Kristersson, al cărui bloc de guvernământ luptă pentru a se menține la putere în alegerile parlamentare din 13 septembrie, și fostul prim-ministru francez Gabriel Attal. Acesta a intrat oficial în cursa pentru funcția de președinte al Franței. .

Zeci de videoclipuri false și imagini de copertă sunt concepute să pară conținut provenit de la instituții și organizații media occidentale cunoscute. Circulă pe X și îi „leagă” pe cei doi politicieni de o serie de scandaluri fabricate.

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Campania a fost raportată publicației The Insider de AntiBot4Navalny. Este un proiect care urmărește apariția și răspândirea videoclipurilor false pe rețelele de socializare.

Falsurile sunt o continuare a campaniei „Matrioșka” lansată în Suedia în perioada 18-19 august , cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare.

, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare. La acea vreme, șapte videoclipuri false care imitau conținut de la instituții media internaționale cunoscute au apărut pe X în decurs de o oră.

Au fost răspândite afirmații false despre „legăturile” politicienilor suedezi cu pedofili și infractori financiari, pregătiri pentru „fraudă electorală” și „atacuri” asupra liderilor opoziției.

Gabriel Attal, prezentat de „Matrioșka” drept dependent de droguri și bolnav de Parkinson

Creatorii falsurilor au fuzionat, acum, campania suedeză cu atacul de dezinformare împotriva lui Attal. Acesta din urmă fusese deja luat în vizor de rețeaua „Matrioșka”.

La începutul lunii august, rețeaua a răspândit materiale false care imitau BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Libération și Le Monde.

Candidatului la președinția franceză i-au fost atribuite, în mod fals, dependența de droguri, boala Parkinson și alte infracțiuni fabricate.

Unul dintre noile videoclipuri susține că Attal ar fi fost în vacanță în Baden-Baden cu un anume Volker Pelle.

Creatorii videoclipului îl descriu pe Pelle ca fiind unul dintre principalii organizatori ai unei scheme de trafic de copii din Africa, China, Vietnam și Thailanda către pedofili dinștiri Europa.

Aceeași poveste îl vizează și pe premierul suedez Kristersson, susținând că familia sa a folosit serviciile lui Pelle pentru a adopta trei copii.

Afirmații dure, dovezi lipsă

Creatorii videoclipului susțin că Attal a discutat cu Pelle despre implicarea sa în adopții ilegale.

Mai transmit și că politicianul francez și fostul său partener Stéphane Séjourné ar fi plănuit să adopte un copil pentru a-și crește rata de popularitate în scădere.

Nu sunt furnizate dovezi pentru niciuna dintre aceste afirmații.

Pentru a oferi poveștii măcar o urmă de credibilitate, creatorii știrii false atribuie un comentariu unui „jurnalist” de la France 24.

Acesta întreabă de ce Attal nu a folosit procesul legal de adopție și, în schimb, a apelat la „cel mai notoriu furnizor de victime”.

Pagini false ale publicațiilor La Tribune și Libération

Un alt videoclip fals, conceput să arate ca un segment de la Euronews, susține că rata de aprobare a lui Kristersson a scăzut cu 30% după ce acesta a vorbit despre dezinformarea rusească.

Pe lângă videoclipuri, rețeaua „Matrioșka” răspândește și pagini false ale unor ziare europene.

O pagină falsă a ziarului La Tribune , din 25 august, susține că președintele francez Emmanuel Macron ar fi refuzat să vorbească cu Attal după un „scandal legat de consumul de droguri” .

, din 25 august, susține că președintele francez Emmanuel Macron ar fi refuzat să vorbească cu Attal după un . Titlul spune: „Du-te dracului!”.

O primă pagină falsă a ziarului Libération conține un anunț care susține că Macron se presupune că „s-a distanțat de Attal după un scandal legat de droguri”.

În realitate, știrea principală de pe prima pagină este despre un subiect complet diferit – dispute politice privind apa în urma secetei și a căldurii extreme din Franța.

Rețea de boți, troli și resurse media anonime coordonate, conectată la Kremlin

„Matrioșka”, explică The Insider, este o rețea de boți, troli și resurse media anonime coordonate, conectată la Kremlin, specializată în campanii de dezinformare în masă.

Instrumentul său caracteristic îl reprezintă videoclipurile scurte care poartă siglele unor instituții media occidentale de renume, universități, organisme guvernamentale și organizații internaționale.

Videoclipurile sunt apoi răspândite prin intermediul X, Telegram, Bluesky și chat-urilor private de grup.

Tehnica preferată a rețelei este de a profita de un eveniment de știri real și de a construi o narațiune fabricată în jurul acestuia, folosind nume, mărci și organizații reale.

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