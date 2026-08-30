Prima pagină » Actualitate » AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan

AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan

Olga Borșcevschi
AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune modificarea Constituţiei pentru ca România să nu mai poată fi ţinută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline şi îl acuză pe preşedintele Nicuşor Dan că refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eşuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Decizia a fost luată duminică, la Consiliul Național din Mehedinți.

AUR propune termene-limite în Constituție pentru desemnarea premierului

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Alianța pentru Unirea Românilor a decis, în cadrul Consiliului Național de Conducere reunit în județul Mehedinți, promovarea în perioada următoare a unui proiect de modificare a Constituției României care să introducă termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să împiedice repetarea situației în care se află astăzi România.

117 zile fără un Guvern cu puteri depline, de blocaj politic reprezintă o situație în care România nu poate depinde la nesfârșit de calculele unui singur om. Actuala criză a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a mecanismelor constituționale. Nicușor Dan refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eșuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Frica reală este una politică, mai exact frica de votul românilor și de posibilitatea ca AUR să câștige alegerile anticipate”, spune AUR într-un comunicat oficial.

George Simion: Vrem guvernarea, nu oscioare aruncate

George Simion: Vrem guvernarea, nu oscioare aruncate

Potrivit AUR, „un preşedinte nu poate ţine o ţară blocată doar pentru că nu îi convine rezultatul pe care l-ar putea produce întoarcerea la urne”.

„Din acest motiv, AUR va propune introducerea în Constituție a unui termen maxim în care președintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru, în caz contrar mandatul acestuia urmând a înceta de drept.

Dacă președintele are atribuția constituțională de a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru, trebuie să existe și o limită de timp în care această atribuție să fie exercitată”, subliniază reprezentații AUR.

Totodată, AUR va susține și o altă modificarea a Constituției României în sensul dizolvării de drept a Parlamentului dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

„Constituția trebuie să ofere soluții atunci când instituțiile și reprezentanții statului nu mai sunt capabili să le producă. România nu poate rămâne luni întregi cu un Guvern demis, în timp ce președintele calculează ce premier îi convine, ce majoritate poate construi și cum poate evita alegerile anticipate.

Dacă actuala Constituție permite unui președinte să prelungească o asemenea situație timp de 117 zile, atunci această vulnerabilitate trebuie corectată. Nicio persoană și nicio instituție nu trebuie să poată lua România ostatică politic.

AUR susține termene constituționale clare, responsabilitate pentru fiecare autoritate și revenirea la vot atunci când politicienii nu mai sunt capabili să formeze o majoritate”, mai transmite partidul condus de George Simion.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Lia Bugnar izbucnește la adresa foștilor susținători ai lui Nicușor Dan: „Tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit voi care credeați că sunteți de partea corectă a lucrurilor / Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea”
16:17
Lia Bugnar izbucnește la adresa foștilor susținători ai lui Nicușor Dan: „Tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit voi care credeați că sunteți de partea corectă a lucrurilor / Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea”
DECES A murit Nicolas Simion la 67 de ani. A fost una dintre personalitățile importante ale jazzului românesc și european
15:48
A murit Nicolas Simion la 67 de ani. A fost una dintre personalitățile importante ale jazzului românesc și european
CONTROL ANPC a început controale în benzinăriile din toată țara. Ce verifică inspectorii la prețurile carburanților
15:40
ANPC a început controale în benzinăriile din toată țara. Ce verifică inspectorii la prețurile carburanților
VIDEO Un pilot în vârstă de 74 de ani a oferit momentul zilei la BIAS 2026. Cu ce acrobație a surprins publicul de pe Aeroportul Băneasa
15:27
Un pilot în vârstă de 74 de ani a oferit momentul zilei la BIAS 2026. Cu ce acrobație a surprins publicul de pe Aeroportul Băneasa
INCIDENT Scandal cu focuri de armă într-un bar din Bacău. Polițiștii chemați să aplaneze incidentul au fost atacați
15:10
Scandal cu focuri de armă într-un bar din Bacău. Polițiștii chemați să aplaneze incidentul au fost atacați
ULTIMA ORĂ Un feribot cu 280 de oameni la bord s-a răsturnat lângă Cipru de Nord. Autoritățile intervin de urgență
14:54
Un feribot cu 280 de oameni la bord s-a răsturnat lângă Cipru de Nord. Autoritățile intervin de urgență
Mediafax
Unde ai vrea să locuiești, dar nu îți permiți. Cele mai scumpe orașe din Europa pentru un apartament în centru
Digi24
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Cancan.ro
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat”
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este fiică
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Putere, stres și decizii fatale: oamenii din spatele Primului Război Mondial
FLASH NEWS Peter Magyar se laudă cu progresele de la centrala nucleară Paks. „Faptele sunt pe primul loc, vorbele pe al doilea”
15:51
Peter Magyar se laudă cu progresele de la centrala nucleară Paks. „Faptele sunt pe primul loc, vorbele pe al doilea”
LIVE 🚨 Operațiune de salvare în desfășurare pentru 280 de victime, după ce un feribot s-a răsturnat în Cipru. Ultimele informații din surse locale
15:24
🚨 Operațiune de salvare în desfășurare pentru 280 de victime, după ce un feribot s-a răsturnat în Cipru. Ultimele informații din surse locale
CONTROVERSĂ Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
14:50
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
FLASH NEWS Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a lansat un apel către toate țările musulmane pentru formarea unei alianțe împotriva Israelului și SUA
14:48
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a lansat un apel către toate țările musulmane pentru formarea unei alianțe împotriva Israelului și SUA
ACCIDENT Doi bicicliști de la „L’Étape Romania by Tour de France”, loviți de un șofer de 72 de ani în Capitală
14:30
Doi bicicliști de la „L’Étape Romania by Tour de France”, loviți de un șofer de 72 de ani în Capitală
ANALIZĂ De ce a spus Islanda „NU” aderării la Uniunea Europeană. Motivul pentru care islandezii refuză reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul
14:18
De ce a spus Islanda „NU” aderării la Uniunea Europeană. Motivul pentru care islandezii refuză reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul

Cele mai noi

Trimite acest link pe