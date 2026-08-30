Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune modificarea Constituţiei pentru ca România să nu mai poată fi ţinută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline şi îl acuză pe preşedintele Nicuşor Dan că refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eşuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Decizia a fost luată duminică, la Consiliul Național din Mehedinți.

AUR propune termene-limite în Constituție pentru desemnarea premierului

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„Alianța pentru Unirea Românilor a decis, în cadrul Consiliului Național de Conducere reunit în județul Mehedinți, promovarea în perioada următoare a unui proiect de modificare a Constituției României care să introducă termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să împiedice repetarea situației în care se află astăzi România.

117 zile fără un Guvern cu puteri depline, de blocaj politic reprezintă o situație în care România nu poate depinde la nesfârșit de calculele unui singur om. Actuala criză a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a mecanismelor constituționale. Nicușor Dan refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eșuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Frica reală este una politică, mai exact frica de votul românilor și de posibilitatea ca AUR să câștige alegerile anticipate”, spune AUR într-un comunicat oficial.

Potrivit AUR, „un preşedinte nu poate ţine o ţară blocată doar pentru că nu îi convine rezultatul pe care l-ar putea produce întoarcerea la urne”.

„Din acest motiv, AUR va propune introducerea în Constituție a unui termen maxim în care președintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru, în caz contrar mandatul acestuia urmând a înceta de drept.

Dacă președintele are atribuția constituțională de a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru, trebuie să existe și o limită de timp în care această atribuție să fie exercitată”, subliniază reprezentații AUR.

Totodată, AUR va susține și o altă modificarea a Constituției României în sensul dizolvării de drept a Parlamentului dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

„Constituția trebuie să ofere soluții atunci când instituțiile și reprezentanții statului nu mai sunt capabili să le producă. România nu poate rămâne luni întregi cu un Guvern demis, în timp ce președintele calculează ce premier îi convine, ce majoritate poate construi și cum poate evita alegerile anticipate.

Dacă actuala Constituție permite unui președinte să prelungească o asemenea situație timp de 117 zile, atunci această vulnerabilitate trebuie corectată. Nicio persoană și nicio instituție nu trebuie să poată lua România ostatică politic.

AUR susține termene constituționale clare, responsabilitate pentru fiecare autoritate și revenirea la vot atunci când politicienii nu mai sunt capabili să formeze o majoritate”, mai transmite partidul condus de George Simion.