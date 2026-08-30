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Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a lansat un apel către toate țările musulmane pentru formarea unei alianțe împotriva Israelului și SUA

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a lansat un apel către toate țările musulmane pentru formarea unei alianțe împotriva Israelului și SUA
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Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis duminică o scrisoare către toate țările arabe prin care cere formarea unei mari alianțe a țărilor musulmane împotriva Statelor Unite și a Israelului.

Scrisoarea a fost transmisă cu ocazia celebrării nașterii Profetului Mohamed și a nepotului său, imamul Ja’far Sadiq și se adresează atât iranienilor, cât și comunității islamice globale (Ummah). Apelul liderului iranian vine la șase luni de la izbucnirea războiului cu SUA care a dus la moartea tatălui său, Ali Khamenei.

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Mojtaba Khamenei a recomandat conducătorilor din Orientul Mijlociu și din zona Golfului Persic să recunoască SUA și Israelul drept inamici ai întregii comunități musulmane, nu doar ai Iranului, deoarece cele două state complotează pentru a diviza politic regiunea pentru a-și impune dominația. Acesta amintește că inițiativa unei uniuni a țărilor musulmane a fost propusă inițial în anii 1970 și oficializată după Revoluția Islamică din Iran de către imamul Khomeini.

„Scopul lor este să vadă fragmentarea ummah-ului islamic și erodarea puterii sale, în timp ce așteaptă un moment oportun pentru a-și impune dominația asupra acesteia. […] Oricine, în orice poziție, întreprinde o acțiune care duce la o diviziune între musulmani și creează conflicte în cadrul comunității islamice a promovat agenda dușmanilor islamului”, spune Mojtaba Khamenei în scrisoarea sa.

„Acum este timpul ca musulmanii să gândească și să examineze evenimentele cu o analiză mai atentă. Dacă musulmanii ar fi fost o singură mână unită, care își strânge pumnul cu o hotărâre fermă, oare națiunea palestiniană ar fi rămas atât de lipsită de apărare în acest fel și condamnată la opresiunea și crimele ocupanților? Și dacă națiunile și guvernele care se află pe țărmurile prăpastiei umane și-ar fi stabilit în cele din urmă unitatea sub steagul islamului, oare ticăloșii corupți și lipsiți de principii ar fi îndrăznit să-și ascundă mâinile și bogățiile de la mii de kilometri distanță?”

„Soluția la problema Ummah-ului islamic constă în menținerea unității, prieteniei și cooperării în căutarea binelui și a virtuții. Regulile criminale ale SUA și ale regimului sionist ilegitim sunt dușmanii de moarte ai acestei unități și prietenii”, susține liderul suprem iranian.

Cu toate acestea, multe state din regiunea Golfului, printre care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, văd ideologia revoluționară a Teheranului ca pe o amenințare la adresa propriilor sisteme politice.

De la numirea ca lider suprem pe 8 martie, Mojtaba nu a apărut niciodată public și nu a fost difuzat niciun clip video sau mesaj audio cu el. Toate directivele sale politice și religioase au fost transmise doar în scris și citite la televiziunea de stat. Unele rapoarte ale serviciilor de informații arată că acesta a fost rănit grav în atacurile aeriene de la începutul războiului, când a fost ucis și tatăl său, Ali Khamenei, iar acum folosește o rețea de intermediari pentru a evita să devină o țintă.

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