Este doliu în lumea artistică din România. Nicolas Simion, una dintre personalitățile importante ale jazzului românesc și european, a murit la vârsta de 67 de ani. Familia îndoliată a transmis un mesaj, la scurt timp după decesul artistului.

„Dragi prieteni, inima bună a iubitului nostru Nicolas Simion a încetat să bată, după ultimul concert susținut la Brașov. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină”, a transmis familia îndoliată.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cu o zi înainte de deces, a fost invitat la Radio România Brașov. Sâmbătă seara, de la ora 20:00, era programat, de altfel, un show live cu muzică jazz.

Multe persoane care l-au cunoscut sau care au colaborat cu artistul și-au transmis condoleanțele, după ce au aflat trista veste.

„Cu tristețe am aflat despre plecarea dintre noi a lui Nicolas Simion, saxofonist și compozitor, una dintre vocile importante ale jazzului românesc și european.

Legătura sa cu ARCUB rămâne și prin Bucharest Jazz Festival, unde, în 2016, a fost distins cu Premiul de compoziție în cadrul competiției organizate de ARCUB.

Prin muzica sa și prin contribuția la promovarea jazzului românesc peste hotare, Nicolas Simion lasă în urmă o moștenire artistică importantă.

Gândurile noastre se îndreaptă către familie, prieteni și întreaga comunitate a jazzului. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, transmit reprezentanții ARCUB pe Facebook.

Va fi înmormântat pe 2 septembrie

„Corpul neînsuflețit va fi depus la Capela Mortuară din Dumbrăvița. Priveghiul va avea loc în data de marți, 1 septembrie 2026, ora 19, iar înmormântare va avea loc miercuri, 2 septembrie 2026, ora 14,30. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, a transmis Parohia Ortodoxă Dumbrăvița – Țânțari Brașov.

A avut o carieră de peste patru decenii în muzică

Nicolas Simion s-a născut în 1959, în Dumbrăvița, Brașov. A studiat muzica la Brașov și la București. A avut o carieră de peste 40 de ani ca saxofonist, compozitor și dirijor și a fost și un important promotor al jazzului românesc. Alături de Puiu Pascu, Virgil Popescu și Titi Herescu, a fondat grupul „Opus 4”, scrie Radio România.

Nicolas Simion a fost solist la saxofon alto și tenor și a dirijat orchestre din mai multe orașe din România. A plecat în Germania în 1986 și a devenit un important ambasador al jazzului românesc. A lansat peste 60 de albume și a fondat casa de discuri „7Dreams”, prin care a promovat și muzica unor mari artiști români.

Nicolas Simion a colaborat cu WDR Big Band din Köln, pentru proiectul „Balkan Jazz”, care a inclus concerte și un album. În 2005, a interpretat un concert de Sabin Păutza alături de o filarmonică din New Jersey. Muzicianul a primit mai multe distincții, printre care Theodor Körner Förderpreis în 1995 și WDR Jazz Preis în 2015.

Nicolas Simion a primit și premii pentru compoziție, inclusiv din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. A fost premiat la Bucharest Jazz Festival în 2016 și la un concurs internațional de compoziție din Polonia, în 2017.

Sursă foto: Facebook