Este doliu în lumea artistică din România. Nicolas Simion, una dintre personalitățile importante ale jazzului românesc și european, a murit la vârsta de 67 de ani. Familia îndoliată a transmis un mesaj, la scurt timp după decesul artistului.
„Dragi prieteni, inima bună a iubitului nostru Nicolas Simion a încetat să bată, după ultimul concert susținut la Brașov. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină”, a transmis familia îndoliată.
Cu o zi înainte de deces, a fost invitat la Radio România Brașov. Sâmbătă seara, de la ora 20:00, era programat, de altfel, un show live cu muzică jazz.
Multe persoane care l-au cunoscut sau care au colaborat cu artistul și-au transmis condoleanțele, după ce au aflat trista veste.
„Cu tristețe am aflat despre plecarea dintre noi a lui Nicolas Simion, saxofonist și compozitor, una dintre vocile importante ale jazzului românesc și european.
Legătura sa cu ARCUB rămâne și prin Bucharest Jazz Festival, unde, în 2016, a fost distins cu Premiul de compoziție în cadrul competiției organizate de ARCUB.
Prin muzica sa și prin contribuția la promovarea jazzului românesc peste hotare, Nicolas Simion lasă în urmă o moștenire artistică importantă.
Gândurile noastre se îndreaptă către familie, prieteni și întreaga comunitate a jazzului. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, transmit reprezentanții ARCUB pe Facebook.
„Corpul neînsuflețit va fi depus la Capela Mortuară din Dumbrăvița. Priveghiul va avea loc în data de marți, 1 septembrie 2026, ora 19, iar înmormântare va avea loc miercuri, 2 septembrie 2026, ora 14,30. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, a transmis Parohia Ortodoxă Dumbrăvița – Țânțari Brașov.
Nicolas Simion s-a născut în 1959, în Dumbrăvița, Brașov. A studiat muzica la Brașov și la București. A avut o carieră de peste 40 de ani ca saxofonist, compozitor și dirijor și a fost și un important promotor al jazzului românesc. Alături de Puiu Pascu, Virgil Popescu și Titi Herescu, a fondat grupul „Opus 4”, scrie Radio România.
Nicolas Simion a fost solist la saxofon alto și tenor și a dirijat orchestre din mai multe orașe din România. A plecat în Germania în 1986 și a devenit un important ambasador al jazzului românesc. A lansat peste 60 de albume și a fondat casa de discuri „7Dreams”, prin care a promovat și muzica unor mari artiști români.
Nicolas Simion a colaborat cu WDR Big Band din Köln, pentru proiectul „Balkan Jazz”, care a inclus concerte și un album. În 2005, a interpretat un concert de Sabin Păutza alături de o filarmonică din New Jersey. Muzicianul a primit mai multe distincții, printre care Theodor Körner Förderpreis în 1995 și WDR Jazz Preis în 2015.
Nicolas Simion a primit și premii pentru compoziție, inclusiv din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. A fost premiat la Bucharest Jazz Festival în 2016 și la un concurs internațional de compoziție din Polonia, în 2017.
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