Prima pagină » Actualitate » Un pilot în vârstă de 74 de ani a oferit momentul zilei la BIAS 2026. Cu ce acrobație a surprins publicul de pe Aeroportul Băneasa

Un pilot în vârstă de 74 de ani a oferit momentul zilei la BIAS 2026. Cu ce acrobație a surprins publicul de pe Aeroportul Băneasa

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Show-ul aviatic Bucharest International Air Show 2026 de la Aeroportul Băneasa din Capitală s-a încheiat sâmbătă, după două zile de spectacol aerian care a atras aproape 150.000 de spectatori. Un pilot în vârstă de 74 de ani a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente la cea de-a 16-a ediție a evenimentului.

Vezi galeria foto
6 poze

Momentul ultimei zile de BIAS 2026 a fost oferit de legendarul pilot acrobatic din lituania, Jurgis Kairys. La 74 de ani, veteranul acrobației a cucerit nu doar cerul, ci și publicul, după ce a trecut în plină viteză printr-un cerc de fum format în urma show-ului pirotehnic cu explozii și flăcări.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sursa foto: Facebook/Dragos Asaftei

Kairys nu s-a oprit însă la spectaculoasa trecere prin cercul de fum. Pilotul lituanian a continuat demonstrația cu unele dintre cele mai cunoscute figuri din repertoriul său, inclusiv întoarceri pe față și pe spate și celebra „Cobra”, una dintre manevrele care l-au făcut cunoscut în întreaga lume.

Sursa foto: Facebook/Dragos Asaftei

Cine este pilotul de 74 de ani care a făcut show la BIAS 2026

Jurgis Kairys, unul dintre cei mai cunoscuţi piloţi de acrobaţie aeriană din lume, este multiplu campion european şi mondial şi o figură emblematică a aviaţiei sportive internaţionale.

Jurgis Kairys

Pilot lituanian, inginer aeronautic şi pilot de încercare al companiei Sukhoi, Kairys a avut un rol important în dezvoltarea aeronavelor de acrobaţie Su-26, Su-29 şi Su-31 şi este autorul mai multor figuri de acrobaţie care îi poartă numele.

BIAS 2026, spectacol aerian cu invitați din România și din străinătate

Cea de-a 16-a ediție a Bucharest International Air Show a reunit la Aeroportul Băneasa și ROMAERO peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Ediția din acest an a fost dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul zbor cu un aparat autopropulsat.

Printre vedetele internaționale ale evenimentului s-au numărat Frecce Tricolori, formația acrobatică a Forțelor Aeriene Italiene, care a revenit la BIAS după 14 ani, și Turkish Stars, echipa de acrobație a Forțelor Aeriene Turce, prezentă din nou la București după o pauză de opt ani.

Pe parcursul celor două zile, publicul a putut urmări demonstrații ale unor aeronave militare și civile, dar și evoluții ale formațiilor de acrobație. La sol, spectatorii au avut acces la expoziții de tehnică militară și aeronautică, printre exponate aflându-se lansatorul sistemului Patriot, rachete Hawk și radarul TPS-79.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Lia Bugnar izbucnește la adresa foștilor susținători ai lui Nicușor Dan: „Tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit voi care credeați că sunteți de partea corectă a lucrurilor / Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea”
16:17
Lia Bugnar izbucnește la adresa foștilor susținători ai lui Nicușor Dan: „Tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit voi care credeați că sunteți de partea corectă a lucrurilor / Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea”
FLASH NEWS AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan
16:13
AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan
DECES A murit Nicolas Simion la 67 de ani. A fost una dintre personalitățile importante ale jazzului românesc și european
15:48
A murit Nicolas Simion la 67 de ani. A fost una dintre personalitățile importante ale jazzului românesc și european
CONTROL ANPC a început controale în benzinăriile din toată țara. Ce verifică inspectorii la prețurile carburanților
15:40
ANPC a început controale în benzinăriile din toată țara. Ce verifică inspectorii la prețurile carburanților
INCIDENT Scandal cu focuri de armă într-un bar din Bacău. Polițiștii chemați să aplaneze incidentul au fost atacați
15:10
Scandal cu focuri de armă într-un bar din Bacău. Polițiștii chemați să aplaneze incidentul au fost atacați
ULTIMA ORĂ Un feribot cu 280 de oameni la bord s-a răsturnat lângă Cipru de Nord. Autoritățile intervin de urgență
14:54
Un feribot cu 280 de oameni la bord s-a răsturnat lângă Cipru de Nord. Autoritățile intervin de urgență
Mediafax
Unde ai vrea să locuiești, dar nu îți permiți. Cele mai scumpe orașe din Europa pentru un apartament în centru
Digi24
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Cancan.ro
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat”
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este fiică
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Putere, stres și decizii fatale: oamenii din spatele Primului Război Mondial
FLASH NEWS Peter Magyar se laudă cu progresele de la centrala nucleară Paks. „Faptele sunt pe primul loc, vorbele pe al doilea”
15:51
Peter Magyar se laudă cu progresele de la centrala nucleară Paks. „Faptele sunt pe primul loc, vorbele pe al doilea”
LIVE 🚨 Operațiune de salvare în desfășurare pentru 280 de victime, după ce un feribot s-a răsturnat în Cipru. Ultimele informații din surse locale
15:24
🚨 Operațiune de salvare în desfășurare pentru 280 de victime, după ce un feribot s-a răsturnat în Cipru. Ultimele informații din surse locale
CONTROVERSĂ Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
14:50
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
FLASH NEWS Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a lansat un apel către toate țările musulmane pentru formarea unei alianțe împotriva Israelului și SUA
14:48
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a lansat un apel către toate țările musulmane pentru formarea unei alianțe împotriva Israelului și SUA
ACCIDENT Doi bicicliști de la „L’Étape Romania by Tour de France”, loviți de un șofer de 72 de ani în Capitală
14:30
Doi bicicliști de la „L’Étape Romania by Tour de France”, loviți de un șofer de 72 de ani în Capitală
ANALIZĂ De ce a spus Islanda „NU” aderării la Uniunea Europeană. Motivul pentru care islandezii refuză reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul
14:18
De ce a spus Islanda „NU” aderării la Uniunea Europeană. Motivul pentru care islandezii refuză reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul

Cele mai noi

Trimite acest link pe