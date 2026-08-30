Show-ul aviatic Bucharest International Air Show 2026 de la Aeroportul Băneasa din Capitală s-a încheiat sâmbătă, după două zile de spectacol aerian care a atras aproape 150.000 de spectatori. Un pilot în vârstă de 74 de ani a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente la cea de-a 16-a ediție a evenimentului.

Momentul ultimei zile de BIAS 2026 a fost oferit de legendarul pilot acrobatic din lituania, Jurgis Kairys. La 74 de ani, veteranul acrobației a cucerit nu doar cerul, ci și publicul, după ce a trecut în plină viteză printr-un cerc de fum format în urma show-ului pirotehnic cu explozii și flăcări.

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Kairys nu s-a oprit însă la spectaculoasa trecere prin cercul de fum. Pilotul lituanian a continuat demonstrația cu unele dintre cele mai cunoscute figuri din repertoriul său, inclusiv întoarceri pe față și pe spate și celebra „Cobra”, una dintre manevrele care l-au făcut cunoscut în întreaga lume.

Cine este pilotul de 74 de ani care a făcut show la BIAS 2026

Jurgis Kairys, unul dintre cei mai cunoscuţi piloţi de acrobaţie aeriană din lume, este multiplu campion european şi mondial şi o figură emblematică a aviaţiei sportive internaţionale.

Pilot lituanian, inginer aeronautic şi pilot de încercare al companiei Sukhoi, Kairys a avut un rol important în dezvoltarea aeronavelor de acrobaţie Su-26, Su-29 şi Su-31 şi este autorul mai multor figuri de acrobaţie care îi poartă numele.

BIAS 2026, spectacol aerian cu invitați din România și din străinătate

Cea de-a 16-a ediție a Bucharest International Air Show a reunit la Aeroportul Băneasa și ROMAERO peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Ediția din acest an a fost dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul zbor cu un aparat autopropulsat.

Printre vedetele internaționale ale evenimentului s-au numărat Frecce Tricolori, formația acrobatică a Forțelor Aeriene Italiene, care a revenit la BIAS după 14 ani, și Turkish Stars, echipa de acrobație a Forțelor Aeriene Turce, prezentă din nou la București după o pauză de opt ani.

Pe parcursul celor două zile, publicul a putut urmări demonstrații ale unor aeronave militare și civile, dar și evoluții ale formațiilor de acrobație. La sol, spectatorii au avut acces la expoziții de tehnică militară și aeronautică, printre exponate aflându-se lansatorul sistemului Patriot, rachete Hawk și radarul TPS-79.