Prima pagină » Sport » România, aur dublu la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam. Victorie pentru echipajul feminin de 8+1, cu cel mai bun timp din istorie

România, aur dublu la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam. Victorie pentru echipajul feminin de 8+1, cu cel mai bun timp din istorie

România, aur dublu la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam. Victorie pentru echipajul feminin de 8+1, cu cel mai bun timp din istorie
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România scrie istorie la Amsterdam, duminică, 30 august 2026. Țara noastră a cucerit aurul mondial la 8+1 rame feminin, după o cursă dominată de la start până la final. Este al doilea titlu mondial obținut de tricolori la Amsterdam, după aurul câștigat de Adriana Adam și Simona Radiș la dublu rame. De altfel, tot astăzi, echipa 8+1 mixt a câștigat încă o medalie de aur.

România a cucerit aurul mondial la 8+1 rame feminin, într-o cursă contracronometru. Echipajul tricolor a încheiat cursa în 5:51.88, stabilind un nou record mondial. Performanța precedentă, 5:52.99, aparținea tot României, din calificările Jocurilor Olimpice de la Tokyo, scrie GSP.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

România câștigă al doilea aur la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam

Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu au încheiat cursa cu timpul 05:51.88.

Tricolorele au condus cursa de la început până la final și au cucerit aurul mondial. Marea Britanie a terminat pe locul secund, iar SUA a obținut bronzul. Pentru Simona Radiș, este al doilea aur la această ediție a Campionatelor Mondiale, după titlul câștigat alături de Adriana Adam la dublu rame.

„AUR 🥇 și RECORD MONDIAL pentru Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu (cârmaci) la Campionatele Mondiale de la Amsterdam, în proba de 8+1 feminin (W8+). Sportivele noastre au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire, cucerind aurul și stabilind un nou record mondial: 5:51.88. Felicitări!”, transmite Federația Română de Canotaj.

Aur la 8+1 mixt

Începând cu ora 16:08 a avut loc la Amsterdam finala la 8+1 mixt, cu echipajul românesc compus din: Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu (finala A).

„AUR 🥇 pentru România în proba de 8+1 mixt (Mix8+) la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam! Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu (cârmaci) au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, după o cursă în care echipajul României a luptat până la capăt pentru titlul mondial.

O nouă medalie de aur pentru România și o performanță istorică pentru Simona Radiș și Adriana Adam. Cele două sportive devin primele din istoria Campionatelor Mondiale de Canotaj care cuceresc trei medalii de aur la aceeași ediție a competiției.

Aur la dublu rame feminin. Aur la 8+1 feminin. Aur la 8+1 mixt. Trei titluri mondiale într-o singură ediție. O performanță care scrie istorie! Felicitări!”, a transmis Federația Română de Canotaj pe Facebook, în urmă cu puțin timp.

Simona Radiș și Adriana Adam au câștigat aurul în proba de dublu rame feminin

Vineri, 28 august, Simona Radiș și Adriana Adam au câștigat aurul în proba de dublu rame feminin. Româncele au încheiat cursa de 2.000 de metri în 6:49.86, înaintea echipajelor din Franța și SUA. La finalul cursei, Simona Radiș a vorbit despre bucuria obținerii primului titlu mondial alături de Adriana Adam.

„Suntem fericite și recunoscătoare. Este primul aur mondial în această formulă. Dar cu siguranță nu va fi ultimul”, a declarat Simona Radiș la finalul cursei, potrivit news.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Simona Radiș și Adriana Adam, medalie de AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam 2026
21:45, 28 Aug 2026
Simona Radiș și Adriana Adam, medalie de AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam 2026
EXCLUSIV Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
13:42, 27 Aug 2026
Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
INEDIT România, printre cele mai bune opt echipe din lume la jocul de table. Echipa națională a învins SUA, Franța și Suedia la Campionatul Mondial, turneul pe care l-a câștigat în 2021
20:56, 26 Aug 2026
România, printre cele mai bune opt echipe din lume la jocul de table. Echipa națională a învins SUA, Franța și Suedia la Campionatul Mondial, turneul pe care l-a câștigat în 2021
SPORT Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul
09:47, 26 Aug 2026
Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul
SPORT Ilie Bolojan, tras de mânecă de David Popovici: sportivii vor banii pentru medaliile obținute la Jocurile Olimpice. A apărut și o petiție online
09:36, 25 Aug 2026
Ilie Bolojan, tras de mânecă de David Popovici: sportivii vor banii pentru medaliile obținute la Jocurile Olimpice. A apărut și o petiție online
SPORT Ce gest a făcut Alexandru Musi după ce a luat cartonaş roşu în Dinamo – „U” Cluj 2-1
08:08, 23 Aug 2026
Ce gest a făcut Alexandru Musi după ce a luat cartonaş roşu în Dinamo – „U” Cluj 2-1
Mediafax
Unde ai vrea să locuiești, dar nu îți permiți. Cele mai scumpe orașe din Europa pentru un apartament în centru
Digi24
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Cancan.ro
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat”
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este fiică
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Putere, stres și decizii fatale: oamenii din spatele Primului Război Mondial
CONTROVERSĂ Lia Bugnar izbucnește la adresa foștilor susținători ai lui Nicușor Dan: „Tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit voi care credeați că sunteți de partea corectă a lucrurilor / Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea”
16:17
Lia Bugnar izbucnește la adresa foștilor susținători ai lui Nicușor Dan: „Tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit voi care credeați că sunteți de partea corectă a lucrurilor / Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea”
FLASH NEWS AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan
16:13
AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan
FLASH NEWS Peter Magyar se laudă cu progresele de la centrala nucleară Paks. „Faptele sunt pe primul loc, vorbele pe al doilea”
15:51
Peter Magyar se laudă cu progresele de la centrala nucleară Paks. „Faptele sunt pe primul loc, vorbele pe al doilea”
DECES A murit Nicolas Simion la 67 de ani. A fost una dintre personalitățile importante ale jazzului românesc și european
15:48
A murit Nicolas Simion la 67 de ani. A fost una dintre personalitățile importante ale jazzului românesc și european
CONTROL ANPC a început controale în benzinăriile din toată țara. Ce verifică inspectorii la prețurile carburanților
15:40
ANPC a început controale în benzinăriile din toată țara. Ce verifică inspectorii la prețurile carburanților
VIDEO Un pilot în vârstă de 74 de ani a oferit momentul zilei la BIAS 2026. Cu ce acrobație a surprins publicul de pe Aeroportul Băneasa
15:27
Un pilot în vârstă de 74 de ani a oferit momentul zilei la BIAS 2026. Cu ce acrobație a surprins publicul de pe Aeroportul Băneasa

Cele mai noi

Trimite acest link pe