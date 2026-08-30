Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat pe pagina sa de Facebook, finalizarea primei faze a lucrărilor la Centrala Nucleară Paks, cu două săptămâni înainte de termenul stabilit inițial.

Ungaria a finalizat prima fază de la centrala nucleară

Premierul a precizat că, începând din 12 august, au fost instalate aproximativ 43.000 de metri cubi de piatră în cadrul lucrărilor. Finalizarea acestei etape permite continuarea activităților planificate în condiții mai bune și contribuie la asigurarea funcționării centralei la capacitate maximă.

„Cu două săptămâni înainte de termen, prima fază de la centrala Paks este acum finalizată, pragul de fund fiind așezat pe întreaga lățime a Dunării. 43.000 m3 de piatră au fost instalați din 12 august.

Faptele sunt pe primul loc, (multe) cuvintele sunt pe al doilea loc”, a transmis prim-ministrul Ungariei.

Péter Magyar a descris finalizarea lucrărilor drept „o realizare umană și profesională uimitoare” și a subliniat importanța acestei etape pentru activitatea Centralei Nucleare Paks. Potrivit acestuia, centrala produce în prezent în mod fiabil și la capacitate maximă.

Oficialul ungar a atras atenția și asupra consecințelor pe care le-ar fi putut avea întârzierea lucrărilor.

„Dacă pragul de fund nu ar fi fost finalizat la timp, două turbine Paks ar fi în picioare chiar acum”, a afirmat premierul Magyar.