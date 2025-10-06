Lia Olguța Vasilescu zdruncină credibilitatea „reformei” Bolojan: „Vrem o reducere de personal de 10% în administrație”

Edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, după ședința Partidului Social Democrat pe tema reformei administrației, că social-democrații propun o reducere de numai 10% din angajați, la nivel local și central.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că, în urma ședinței membrilor PSD cu privire al măsurile luate în coaliție, partidul vrea o reducere de 10% a angajaților din adminsitrație:

„Ce vom susține mâine la coaliție pe pachetul de administrație. E foarte bine că am blocat acest pachet când se discuta de reducea cu 45% a numărului de posturi.

Suntem de acord cu o reducere de 30% din posturi, dar nu mai mult de 20% din totalul de posturi preluate. Sunt stabilite niște praguri prin lege. O leg. Am solicitat să existe o autonomie locală și să dăm posibiltatea președinților consiliilor județene, dacă ei sunt în posibilitatea să facă disponibilizarea, să aibă posibilitatea să vină cu o reducere de 10% a cheltuielilor de personal.

Vrem să fie o reducere de personal de 10% și în administrația centrală. Dacă în cea locală a avut loc anul trecut o reducere de 10% anul trecut”, a spus Vasilescu.