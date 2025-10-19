Prima pagină » Actualitate » Locuiești la curte? Iată ce amendă uriașă primești dacă faci grătar

19 oct. 2025, 08:27, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Știai că se dau amenzi mari pentru românii care fac grătar în curte? Iată ce spune legea!

Pe cei care locuiesc la casă îi paște o amendă de 2.000 de lei. Pentru românii care fac grătar pe 1 mai, spre exemplu, legea e foarte strictă și poate să vină cu mai multe amenzi. Se pare, deci, că nici în curtea casei nu poți aprinde grătarul oricum, ci trebuie să respecți anumite reguli de siguranță și de mediu.

Deși pare dificil de crezut, poți să primești amendă chiar la tine acasă, dacă încalci legislația în ce privește protecția împotriva incendiilor sau tulburarea ordinii publice. Iar sancțiunile nu sunt deloc mici.

Astfel că, dacă încalci regulile, chiar și fără intenție, poți fi sancționat conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor sau Legii 61/1991 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Amenzile pot ajunge până la 2.500 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Așadar, pentru aprinderea focului în condiții de risc: 1.000 – 2.500 lei. Pentru deranjarea vecinilor cu fum excesiv sau mirosuri neplăcute: 200 – 1.000 lei. Dacă muzica de la grătar e prea tare și tulbură ordinea publică, poți primi între 500 și 1.500 lei.

În plus, pompierii sau poliția pot să fie sesizați de vecini, în urma unei constatări directe, sancțiunile putându-se aplica imediat.

În mod clar, nu este interzis să faci grătar în curte. Însă trebuie să respecți câteva reguli de bună vecinătate și sigranță. Folosește, deci, un grătar metalic închis, special amenajat pentru uz casnic. Nu lăsa focul nesupravegheat, nici măcar pentru câteva minute.

De asemenea, trebuie să eviți folosirea acceleranților de tip benzină sau motorină, nu trebuie să amplasezi grătarul lângă pereții casei sau lângă vegetație uscată. Nu în ultimul rând, trebuie să anunți vecinii dacă știi fumul ar putea ajunge spre curtea lor. Și, totodată, reglează volumul muzicii, căci nu toată lumea serbează la fel.

