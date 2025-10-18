Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu primi amendă. Ce spune legea oficială

Mulți români care locuiesc la casă se întreabă adesea cât zgomot pot face în curte fără să riște o amendă. Fie ca vorbim despre o petrecere, lucrări de construcție sau de o simplă activitate în gospodărie, legea stabilește limite clare, atât pentru orele de liniște, cât și pentru nivelul maxim de zgomot admis.

Cât zgomot ai voie să faci dacă locuiești la curte

Potrivit Legii nr. 61/1991, tulburarea liniștii publice sau a locatarilor constituie contravenție atunci când se produce între orele:

22:00 și 08:00,

13:00 și 14:00 (intervalul de odihnă de la prânz).

În perioadele menționate este interzisă producerea de zgomote puternice în curte – fie că provin de la muzică, utilaje, lucrări sau petreceri. Poliția poate aplica amenzi între 500 și 1.500 de lei, iar în cazul repetării faptei, sancțiunile pot ajunge până la 3.000 sau chiar 6.000 de lei, în funcție de gravitate.

Limitele legale de zgomot

În afara orelor de liniște, nivelul maxim de zgomot permis în zonele rezidențiale este reglementat de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014. Potrivit acestuia, valorile limită sunt: 55 de decibeli ziua și 40 de decibeli noaptea.

Aceste praguri se aplică la exteriorul locuințelor, în „zona protejată” de locuire. Dacă zgomotul depășește aceste valori, autoritățile pot considera că se încalcă normele de mediu și conviețuire socială.

Ce se întâmplă în cazul în care deranjezi vecinii

Dacă zgomotul produs în curte depășește limitele rezonabile sau apare în orele de liniște, vecinii pot face sesizare la Poliția Locală. Agenții pot constata contravenția pe loc, iar în unele cazuri pot solicita și măsurători fonice, pentru a demonstra depășirea limitelor de decibeli.

Tulburarea repetată a liniștii publice poate duce la amenzi mai mari și, în cazuri grave, chiar la plângeri penale pentru ultraj contra bunelor moravuri.

