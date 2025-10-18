Prima pagină » Social » Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu primi amendă. Ce spune legea oficială

Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu primi amendă. Ce spune legea oficială

18 oct. 2025, 23:57, Social
Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu primi amendă. Ce spune legea oficială
De ce trebuie să ții cont dacă stai „la curte” pentru a nu avea probleme cu vecinii sau cu legea. Amenzile ajung și la 100.000 de lei

Mulți români care locuiesc la casă se întreabă adesea cât zgomot pot face în curte fără să riște o amendă. Fie ca vorbim despre o petrecere, lucrări de construcție sau de o simplă activitate în gospodărie, legea stabilește limite clare, atât pentru orele de liniște, cât și pentru nivelul maxim de zgomot admis.

Cât zgomot ai voie să faci dacă locuiești la curte

Potrivit Legii nr. 61/1991, tulburarea liniștii publice sau a locatarilor constituie contravenție atunci când se produce între orele:

  • 22:00 și 08:00,
  • 13:00 și 14:00 (intervalul de odihnă de la prânz).

În perioadele menționate este interzisă producerea de zgomote puternice în curte – fie că provin de la muzică, utilaje, lucrări sau petreceri. Poliția poate aplica amenzi între 500 și 1.500 de lei, iar în cazul repetării faptei, sancțiunile pot ajunge până la 3.000 sau chiar 6.000 de lei, în funcție de gravitate.

Limitele legale de zgomot

În afara orelor de liniște, nivelul maxim de zgomot permis în zonele rezidențiale este reglementat de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014. Potrivit acestuia, valorile limită sunt: 55 de decibeli ziua și 40 de decibeli noaptea.

Aceste praguri se aplică la exteriorul locuințelor, în „zona protejată” de locuire. Dacă zgomotul depășește aceste valori, autoritățile pot considera că se încalcă normele de mediu și conviețuire socială.

Ce se întâmplă în cazul în care deranjezi vecinii

Dacă zgomotul produs în curte depășește limitele rezonabile sau apare în orele de liniște, vecinii pot face sesizare la Poliția Locală. Agenții pot constata contravenția pe loc, iar în unele cazuri pot solicita și măsurători fonice, pentru a demonstra depășirea limitelor de decibeli.

Tulburarea repetată a liniștii publice poate duce la amenzi mai mari și, în cazuri grave, chiar la plângeri penale pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Recomandările autorului:

Citește și

CONTROVERSĂ Haosul continuă în cazul “Blocului Groazei”. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Stat în Construcții se contrazic. Unii vor demolare, alții susțin că se alterează probe și nu pot recomanda “niciun tip de intervenție până la finalizarea anchetei”
22:29
Haosul continuă în cazul “Blocului Groazei”. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Stat în Construcții se contrazic. Unii vor demolare, alții susțin că se alterează probe și nu pot recomanda “niciun tip de intervenție până la finalizarea anchetei”
Mediafax
Cancelaria lui Bolojan şi Curtea de Conturi se află pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF. Cu ce sume figurează
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului
Mediafax
Verdictul Inspectoratului de Stat în Construcţii. Blocul din Rahova trebuie demolat
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Şedinţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova. Prefect: "Pregătim terenul pentru demolare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
EXCLUSIV. Plata pensiei pe card în România. Modificarea necesară între bănci și Casa de Pensii: Toată lumea ar câștiga
Evz.ro
Cea mai mare catastrofă provocată de explozia gazelor. Un oraș distrus, sute de oameni au murit
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Ce lucruri au în comun cei mai fericiți angajați?