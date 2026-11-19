Piața auto din România trece printr-o schimbare majoră. Mașinile diesel pierd teren, în timp ce autoturismele electrice și cele plug-in hybrid înregistrează creșteri spectaculoase.

Datele prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arată că piața auto a înregistrat în octombrie o scădere generală de 6,2%, însă evoluțiile diferă considerabil în funcție de tipul de propulsie, notează Profit.ro.

Motorizările cu combustie fără tehnologii de electrificare au înregistrat scăderi drastice. Benzina a scăzut cu -25%, ajungând la o pondere de numai 29%, în timp ce motoarele diesel s-au prăbușit pur și simplu, cu -62%, ajungând la o pondere infimă, de numai 2,9%.

În schimb, automobilele electrice și electrificate: modelele complet electrice, plug-in hybrid, full-hybrid și mild-hybrid, au ajuns să reprezinte aproximativ 68% din piața autoturismelor noi.

Mașinile electrice și plug-in hybrid, creșteri spectaculoase

Autoturismele pur electrice (BEV) au înregistrat o creștere foarte mare, de +46%, cu o cotă de piață majorată semnificativ față de anul precedent, la 12,5%. În același timp, autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au avut o creștere de +128%, cu o cotă de piață de 17%, notează Profit.ro.

De asemenea, autoturismele full-hybrid (FHEV) au înregistrat o scădere de -7,6%, cu o cotă de piață de 19,3%, un semnal mai puțin încurajator, dar care ar putea fi explicat prin achizițiile Rabla, care vor fi evidențiate cu întârziere în statistici.

De asemenea, autoturismele mild-hybrid (MHEV), care sunt reprezentate în primul rând de modelele Dacia produse la Mioveni și de modelele Ford produse la Craiova, înregistrează o scădere de -17,7%, cu o cotă de piață de 19,5%, de asemenea puternic influențate de calendarul și procedurile Rabla.