Relația cu partenerul strategic american s-a răcit vizibil de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, a remarcat fostul premier Victor Ponta în emisiunea Ai Aflat!. Politicianul avertizează că România nu simte momentele de oportunitate. Unul dintre acestea ar fi fost debutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

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Invitatul lui Ionuț Cristache în studioul Gândul a fost chestionat de moderatorul emisiunii de ce oferta lui Nicușor Dan ca țara noastră să acopere costurile militarilor americani pare că nu a avut ecou pentru liderul de la Casa Albă.

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Chiar și așa, Administrația Trump afișează o atitudine rezervată față de România, în pofida eforturilor diplomatice ale statului, și personal cele ale președintelui Dan.

Ponta: Noi am ratat momentul

În viziunea fostului candidat la alegerile prezidențiale, decidenții se remarcă printr-o inadecvare la momentul oportun în politica internațională. Acum, că democrații au revenit la butoanele puterii dincolo de Ocean, este mai complicat, a explicat Victor Ponta.

Ionuț Cristache: Aș vrea să ne uităm și la partea cealaltă a tabloului, la relația cu americanii. Americanii ce-au cu noi, domnule Ponta? Avem un parteneriat strategic, avem o prezență militară aici, cât mai e ea. Chiar așa, oferta asta a lui Nicușor Dan, cum vi se pare să plătim jumătate-jumătate costurile prezenței militare aici? De asta avea nevoie America de banii României? Ca jumătate din aia o mie și ceva de militari, să le plătim noi masa, micul dejun și motorina?

Victor Ponta: E un gest frumos, dar nu cred că de acolo ni se trage. Noi fiind o țară bogată, cu surplus bugetar, ne repezim să mai plătim câte ceva. E foarte bine să fie militarii americani aici, dar eu cred că noi am ratat momentul. Momentul era 2025. Era momentul în care Trump își căuta niște prieteni din Europa de Est. L-a găsit doar cel din Polonia. Nu am fost acolo. Acum iarăși suntem în contratimp. Scriem articole de sprijin pentru Trump când vin democrații. Și democrații o să zică, Păi stai mă, voi nu sunteți aia cu articolele în care ziceați că îl iubiți pe Trump? Noi toți suntem pe contrasens și ratăm. Nu e vorba doar de Nicușor Dan.

Politica externă ț ine de oportunitate

Fereastra de oportunitate a României a fost în 2025, a conchis fostul premier.