Compania canadiană Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporations, dezvoltatorul proiectului aurifer românesc, a anunțat că un important acționar român i-a transmis că nu va mai finanța angajamentul său de subscriere de capital în valoare de 650.000 dolari, transmite Profit.ro. Contractul dintre acționarul român și Gabriel Resources fusese semnat la data de 1 octombrie 2026.

Societatea de investiții financiare Swiss Capital SA, controlată de Bogdan Juravle și Sorin Apostol, al treilea acționar ca mărime al Gabriel Resources, cu 18,13% din capital, nu va mai finanța angajamentul său de subscriere în valoare de 650.000 dolari:

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″Swiss Capital SA („Swiss Capital”) a informat compania că nu va finanța angajamentul său de subscriere în valoare de 650.000 dolari, asumat prin contractul de subscriere încheiat cu compania la data de 1 octombrie 2026. Reprezentantul Swiss Capital în Consiliul de Administrație al Gabriel informase anterior Consiliul că Swiss Capital intenționează să își onoreze acest angajament, chiar și în eventualitatea unei decizii nefavorabile în procedura de anulare. Compania este dezamăgită de conduita Swiss Capital, fapt care restrânge și mai mult lichiditatea deja limitată a companiei, într-un moment critic. Compania analizează drepturile și căile de atac de care dispune ca urmare a neîndeplinirii de către Swiss Capital a obligației de finanțare a subscrierii″, a transmis acum Gabriel Resources.

Gabriel Resources mai menționează că nu a primit un contract de subscriere semnat cu privire la o subscriere separată propusă, în valoare de aproximativ 244.365 dolari, din partea unui investitor eligibil identificat de Swiss Capital.

″Termenul permis de TSX Venture Exchange pentru finalizarea plasamentului privat a expirat la data de 16 noiembrie 2026. Având în vedere decizia Swiss Capital de a nu finaliza și finanța subscrierea sa, societatea nu a solicitat o prelungire, iar nicio altă subscriere nu va mai fi finalizată în cadrul plasamentului privat″, mai spune Gabriel Resources.

Acțiunile Gabriel Resources ar putea fi suspendate la bursă

Compania a emis un total de 43.090.848 de unități în cadrul plasamentului privat, pentru subscrieri în valoare totală de aproximativ 2,51 milioane dolari. Această sumă cuprinde 930.634 dolari încasați în numerar (valoare brută) și 1.575.000 dolari acoperiți prin stingerea unei datorii anterioare de tip „bridge” (finanțare intermediară). Restul de 15.380.909 unități, subscrieri în valoare totală de aproximativ 894.365 dolari, nu vor mai fi emise. Plasamentul privat rămâne condiționat de primirea acceptului final din partea bursei TSX Venture Exchange.

″Având în vedere deficitul de finanțare și respingerea cererii companiei de anulare a hotărârii arbitrale ICSID din martie 2024 – aspect anunțat la data de 14 noiembrie 2026 – Consiliul de Administrație continuă să analizeze situația financiară a companiei și alternativele disponibile, împreună cu consultanții săi juridici și financiari. Nu există nicio garanție că Societatea va reuși să obțină finanțare suplimentară sau să identifice o altă alternativă viabilă. În absența unei finanțări suplimentare sau a unei alte soluții viabile, Compania nu își va putea onora obligațiile pe măsură ce acestea devin scadente și ar putea fi nevoită să inițieze proceduri conform legislației aplicabile privind insolvența; într-un astfel de scenariu, este puțin probabil ca deținătorii de acțiuni ordinare ale companiei să mai recupereze vreo parte din investiție. În acest caz, bursa TSX Venture Exchange ar putea suspenda tranzacționarea acțiunilor ordinare ale companiei și le-ar putea elimina de la tranzacționare (delistare), ori ar putea transfera listarea companiei pe piața NEX. Compania va furniza informații suplimentare pe măsură ce vor apărea evoluții semnificative. Acționarilor și potențialilor investitori li se recomandă să manifeste prudență atunci când tranzacționează titlurile de valoare ale societății, având în vedere situația sa financiară și incertitudinea cu privire la alternativele disponibile″, conchide Gabriel Resources.

Solicitarea de anulare viza strict și exclusiv obligația stabilită de ICSID în sarcina Gabriel Resources, în martie 2024, de a plăti statului român circa 10 milioane de dolari, reprezentând cheltuieli de arbitraj și alte compensații. Procesul de anulare prevăzut de Convenția ICSID nu este o contestație a fondului deciziei arbitrale, ci o procedură care, în caz de succes, stinge decizia arbitrală, inclusiv cheltuielile de judecată acordate.

″Ministerul Finanțelor va continua demersurile necesare pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată cuvenite statului român″, a transmis instituția, după anunțul respingerii cererii de anulare a Gabriel Resources.

România, victorie definitivă în procesul cu Gabriel Resources, privind proiectul minier Roșia Montana

România a câștigat definitiv arbitrajul internațional Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins integral cererea de anulare formulată de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.

Decizia din 13 noiembrie 2026 menține hotărârea prin care au fost respinse despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate statului român și epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID.

Ministerul Finanțelor a anunțat, sâmbătă dimineață, că România a obținut o nouă decizie favorabilă în dosarul arbitral internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Astfel se încheie un litigiu început în urmă cu mai bine de un deceniu.