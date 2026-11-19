Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping se întâlnesc – joi, 19 noiembrie 2026 – la Shenzhen, în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC). Gazdele chineze au transmis că trilaterala va avea o „semnificație revoluționară”. Totuși, gama de subiecte posibile de discuție – de la denuclearizare și comerț până la războiul Rusiei din Ucraina – sugerează o agendă „fluidă”.

Potrivit The Atlantic Council, Putin are toate motivele să zâmbească înainte de această întâlnire trilaterală de la Shenzen.

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În acest moment, Putin și numeroși experți ruși cred că administrația Trump s-a transformat într-un facilitator de facto al efortului de război al Moscovei.

Dovezile includ:

Semnarea acordului cu Rusia pentru a exporta mai multă motorină

Ridicarea sancțiunilor din proiectul de lege Lindsey Graham

Întreruperea capacităților sateliților Starlink și Starshield de la Kiev

Marile puteri determină soarta națiunilor „mai mici”

Scopul lui Putin este acela de a crea un mediu similar celui de la Ialta. În acest mediu, marile puteri determină soarta națiunilor „mai mici”.

În scenariul de azi, notează John E. Herbst – directorul principal al Centrului Eurasia al think-tankului Atlantic Council –, națiunea în cauză este Ucraina.

Putin ar dori sprijinul lui Xi pentru a-l încuraja pe Trump

Deși Xi Jinping va fi ceva mai nuanțat în susținerea lui Putin în privința Ucrainei

Pe de altă parte, Xi speră să obțină două lucruri de la summitul trilateral din această săptămână. Să-și demonstreze puterea de convocare și să evite surprizele, consideră Melanie Hart, directoarea principală a Centrului Global pentru China al Atlantic Council.

Din perspectiva Beijingului, faptul că Trump stătea pe pistă la Baza Andrews pentru a-l saluta personal pe Xi la sosirea acestuia a fost – fără îndoială – cea mai mare victorie a Chinei la summitul din septembrie de la Washington. Niciun președinte american nu și-a salutat vreodată omologul chinez în acest mod.

Summitul trilateral oferă o oportunitate similară. Prin convocarea președinților SUA și Rusiei pe teritoriul chinez, Xi speră să transmită poporului chinez că operează la cele mai înalte niveluri ale politicii guvernamentale globale, scrie Melanie Hart.

Xi depune eforturi pentru a acumula cât mai mult capital politic posibil pentru 2027. Dacă această întâlnire trilaterală merge bine, acest lucru se va adăuga la bilanț.

China vrea să evite orice surpriză. Necunoscuta „Iran”

Diplomații chinezi manevrează pentru a programa fiecare element al întâlnirii. Vor să evite surprizele și se asigură că nu se întâmplă nimic care să-l jeneze pe Xi.

Este un lucru dificil de făcut cu Trump și Putin, ambii venind cu propriile agende și niciunuia dintre ei nu-i place să urmeze un scenariu.

China caută paradă, nu substanță. Și, în opinia Beijingului, singura paradă bună este una strict controlată, mai scrie Melanie Hart.

Trump va aduce cu siguranță în discuție Iranul, crede Andrew L. Peek.

Acesta este directorul Inițiativei Adrienne Arsht pentru Reziliență în Securitate Națională și al Inițiativei GeoStrategie din cadrul Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate. Anterior, a ocupat funcția de director senior pentru afaceri europene și rusești în cadrul Consiliului Național de Securitate.

Chiar și fără un acord, explică Peek, discuțiile dintre Xi, Putin și Trump despre vor provoca neliniște la Teheran și suspiciune în rândul prietenilor de la Moscova și Beijing.

Xi are interese similare cu cele ale SUA, inclusiv deschiderea Strâmtorii Hormuz. Prețurile la energie ar scădea. China nu dorește ca Iranul să dețină o armă nucleară.

China ar fi deschisă la astfel de discuții. Vrea să fie furnizorul de securitate în Orientul Mijlociu. Practic, Beijingul ar dori ca statele care caută securitatea să privească spre est.

Controlul armelor strategice și problema „Ucraina”

Trump ar putea dori să abordeze discuțiile trilaterale despre controlul armelor strategice. China a rezistat întotdeauna aderării la orice fel de acord extins New START.

Totuși, precedentul discutării acestor probleme într-un format trilateral ar putea facilita calea pentru continuarea discuțiilor în viitor și, eventual, pentru un acord cu Rusia și Statele Unite privind includerea Chinei.

Trump ar putea dori, de asemenea, să ridice problema Ucrainei. Beneficiul va fi mai puțin imediat, consideră Andrew L. Peek.

Interesele Chinei reflectă mai îndeaproape interesele Rusiei decât cele ale Statelor Unite.

Deși China ar dori ca prețurile la energie să scadă, ar susține și o victorie tactică a Rusiei.

Acest lucru nu ar ridica Rusia în rândul superputernicilor, ci ar permite Moscovei să-și păstreze prestigiul și capacitatea de a determina securitatea în Europa de Est și Centrală.

Dacă Washingtonul are nevoie de ajutorul Beijingului pentru a determina Moscova să facă ceva în negocieri – să-și modereze poziția față de Donbas, să-și modereze cerințele de securitate europeană sau doar să facă presiuni generale pentru o soluționare – atunci China va cere ceva în schimb.

Capitolul „arme nucleare”. Cum mută Beijingul și Moscova

Potrivit Casei Albe, unul dintre numeroasele puncte de pe ordinea de zi de la Shenzhen va fi „reducerea armelor nucleare din lume”.

Denuclearizarea este o prioritate pentru Trump. Dar definiția – eliminarea armelor nucleare dintr-o regiune – probabil nu este obiectivul președintelui.

În schimb, Trump speră să vadă un acord trilateral de control al armelor similar cu cel pe care l-a căutat în primul său mandat. China a fost invitată, dar a refuzat să adere la noul acord START, care a expirat între timp.

Luna trecută, un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din China a declarat:

„Nu este nici corect, nici rezonabil, nici realist să cerem Chinei să se alăture așa-numitelor negocieri trilaterale de dezarmare nucleară în această etapă”.

Putin are puține motive să-l împingă pe Xi la masa negocierilor. De anul trecut, Rusia a susținut că orice cadru nuclear multilateral trebuie să includă și arsenalele nucleare ale Regatului Unit și Franței.

Moscova ar lega probabil orice participare de concesiile continue ale Statelor Unite față de Ucraina, scrie și Alyxandra Marine. Aceasta este directoare asociată și cercetătoare rezidentă în cadrul departamentului Forward Defense din cadrul Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Atlantic Council.

În absența unui acord, avertizează Alyxandra Marine, întâlnirea ar putea avea rezultate modeste.

Un Summit al celor Trei Mari

Guvernele europene vor urmări dacă acest Summit al celor Trei Mari încearcă să încheie „acorduri” peste capul lor, în special în ceea ce privește Ucraina.

Vor urmări cu scepticism dacă Putin va fi tratat, așa cum este foarte probabil, ca un egal de către liderii SUA și China. Și asta chiar dacă Rusia își intensifică războiul din umbră împotriva Europei și amenințările la adresa țărilor de pe flancul estic, consideră Daniel Fried. Analistul este fost secretar de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice.

Președinții americani au căutat adesea să colaboreze cu liderii marilor puteri.

La începutul anilor 1970, Richard Nixon a făcut-o cu abilitate.

Trump duce lucrurile, ca în multe alte situații, la extrem.

Trump pare atras de diverși lideri autoritari. Este impresionat, în special, de puterea deținută de Xi și Putin. Președintele SUA pare să creadă că marile puteri se ies întotdeauna în evidență și că puterea este măsura care contează, avertizează Daniel Fried.