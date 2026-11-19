Cum orice român se pricepe la fotbal și politică, era firesc ca echipa de fotbal a Parlamentului României să fie printre cele mai bune din lume. Echipa naţională a aleșilor se poate mândri cu faptul că timp de 3 ani(2021, 2022 şi 2023) a câştigat trei turnee consecutive de fotbal, desfăşurate în Turcia şi România, iar timp de 12 meciuri, selecţionata României nu a primit niciun gol de la adversari. Recent, aceasta s-a întors de la Sofia cu un nou titlu de vicecampioană.

România a apărut pe harta acestor turnee în 2018, în an centenar, în Turcia. Semifinala a fost jucată cu Turcia(3-1), iar finala cu Ungaria(1-0). Atunci a fost introdusă şi regula că ţara care câştigă turneul va fi ţară organizatoare anul viitor.

Le-au „furat” arbitrii un nou titlu de campioni, la Sofia?

Echipa de fotbal a Parlamentului României are un prim 11 cu o vechime de peste 20 de ani, iar unii dintre jucători se pot lăuda cu faptul că se află în lot chiar de la înfiinţare.

Parlamentarii români tocmai s-au întors de la un campionat de fotbal care a avut loc la Sofia(Bulgaria). Echipa Parlamentului Bulgariei a învins selecţionata Parlamentului României în finală.

„Am jucat, cu Italia și cu Turcia, am învins ambele echipe și ne-am calificat în finală, cu Bulgaria. Și ne-a bătut Bulgaria. Da, acum știți cum e, din fair play, e bine să nu dau detalii foarte multe despre acest turneu. Noi aveam 2-0 la pauză, dar pare că după pauză că s-au întors colegii din Bulgaria pe teren, s-au întors cu toate astrele și cu tot norocul din lume, dar și cu brigada de arbitraj, care, într-o repriză, au reușit să le dea două penalty-uri, să ne mai anuleze nouă un gol. Deci aceasta a fost istoria. Cumva, am fost foarte necăjiți. Arbitrii erau din Bulgaria, bineînțeles că era o țară gazdă. Am fost foarte necăjiți, dar am trecut peste acest moment. Avem demnitatea de a trece peste și peste rezultatele mai puțin bune. Oricum, a fost un rezultat excepțional că am ajuns în finală și am jucat finala și am fost foarte mândru și foarte fericit, pentru că toți colegii din echipă s-au ridicat la nivelul așteptărilor și s-au autodepășit, mai ales că a fost un turneu la care nu am putut merge cu întreaga echipă. Am avut câțiva accidentați și câțiva pe parlamentari care nu au putut face parte pentru că aveau niște evenimente personale”, povesteşte, pentru Gândul, deputatul liberal George Dumitrică, manager şi mijlocaş al echipei.

Din 2018 şi până în 2026, parlamentarii români au fost de patru ori campioni și de două ori vicecampioni în urma turneelor de fotbal inter-parlamentare.

De 4 ori campioni şi de două ori vicecampioni

Din palmaresul acestora reiese că, în 2018, românii au ieşit campioni în Turcia, în 2021, în România(care a fost şi ţară organizatoare), în 2022, campioni în Turcia, în 2023, campioni în România și alte două titluri de vicecampioni.

Un trofeu de campion a fost pierdut chiar acasă, pe teren propriu, cu Turcia.

„Ne-au învins cu 2-1, într-o finală și într-un alt meci, chiar anul acesta, acum o săptămână”, mai spune, pentru Gândul, George Dumitrică, cel care a preluat echipa de aproape 14 ani.

În ţara cu semilună sunt chemate şi alte echipe decât cele pe care le întâlnim în mod frecvent în Europa, dar sunt invitate și țări din Europa, cum ar fi: Italia, România, Ungaria, Polonia, Ucraina, Georgia. De exemplu Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan sau Kenya.

Meciurile sunt şi ocazii pentru misiuni diplomatice

Deputatul ne asigură că aceste partide sunt şi nişte veritabile întâlniri diplomatice, iar aceste turnee au luat avânt după 2008. În cadrul echipei se ţine cont de reprezentativa ţării cu care se dispută partida.

„Dacă este un meci reprezentativ cu echipa Bulgariei, de cele mai multe ori căpitanul echipei este desemnat reprezentantul minorității bulgare din Parlamentul României, adică domnul Nacov(n.r Gheorghe, deputat Uniunea Bulgară din Banat). Este o chestiune de respect și de apropiere între cele două țări. Vreau să vă spun că, dincolo de toate aceste lucruri, să știți că echipa de fotbal noi o considerăm ca o echipă care, dincolo de faptul că intră pe teren și joacă fotbal, desfășoară foarte multe activități de diplomație parlamentară. Chiar și acum, când am fost la Sofia, ne-am întâlnit cu membrii grupului de prietenie româno-bulgari din Parlamentul Bulgariei. Ne-am întâlnit cu doamna ambasador și au fost discuții pe teme care țin de buna relație între cele două state și dintre cele două Parlamente. La turneele acestea de fotbal, sunt întâlniri bilaterale cu țările unde sunt discutate anumite probleme care țin de zona de diplomație parlamentară. Colegii, colegii care participă la acest eveniment, bineînțeles, se întorc în Parlament și discută lucrul acesta și în cadrul grupului parlamentar sau în cadrul comisiilor și expun din ceea ce s-a aflat în perioadele respective”, mai spune Dumitrică.

Care sunt componenţii lotului de fotbal din Parlamentul României

În prezent, 11-le Parlamentului României are în componenţă următorul lot:

„Căpitan:Georgescu Nicolae(n.r fost membru al Camerei Deputaţilor din partea PSD) sau oricare alt coleg in funcție de echipa adversă. De-a lungul timpului au mai fost căpitani: Petre Movilă(n.r fost deputat PDL, PMP), Lucian Bode(deputat PNL), Gheorghe Nacov(deputat Minorităţi), Adrian Chesnoiu(fost deputat şi ministru al Agriculturii din partea PSD), George Dumitrică(deputat PNL), Valeriu Zgonea(fost preşedinte al Camerei Deputaţilor şi şef ANCOM). Atacanţi: Nicolae Georgescu(fost deputat PSD), Robert Sighiartău(deputat PNL), Lucian Bode(deputat PNL), Ștefan Muşoiu(fost deputat PSD) Portari: Remus Munteanu(fost deputat PSD), Daniel Geantă(fost deputat PSD), Florin Popescu(fost deputat PNL-PD), Ciprian Valusca(consilier parlamentar) Mijlocaşi: George Dumitrică(deputat PNL), Ionel Floroiu(senator PSD), Ghera Giureci Slobodan(deputat Minorităţi), Paul Cotârleţ(deputat PSD), Marius Humelnicu(senator PSD), Daniel Florea(fost deputat PSD), Silviu Macovei(fost deputat PSD), Adrian Merca(fost deputat Minorităţi), Mădălin Borş(deputat PSD), Cristian Cîmpan(deputat PSD), Năstase Cristian(consilier), Amet Varol(deputat Minorităţi), Andrei Zafiu(consilier)

Fundaşi: Adrian Chesnoiu(fost ministru al Agriculturii PSD), Lucian Rusu(senator PNL), Nacov Gheorghe(deputat Minorităţi), Costel Lupașcu(deputat PSD), Marius Alexandru(senator PSD), Ciprian Paraschiv(deputat AUR), Valentin Savadosi(consilier), Soare Alexandru(consilier), Andrei Iordănescu(consilier Senat). Antrenori: Ionel Floroiu(senator PSD), George Dumitrică(deputat PNL), Valentin Savadosi(consilier Camera Deputaţilor). Preparator fizic: Cătălin Cârjan”, ne prezintă lotul Parlamentului României managerul echipei.

Din echipă mai fac parte deputatul PNL Ionuţ Stroe şi deputatul PSD Daniel Suciu.

Parlamentarii invită foste glorii ale fotbalului la antrenamentele echipei

Echipa invită frecvent anumite personalităţi ale fotbalului care să-i antreneze pe parlamentari. Dintre aceia care s-au ocupat de acest lucru sunt Gigi Mulţescu, Marian Savu, Ciprian Marica, Miodrag Belodedici, Dănuţ Lupu şi Eugen Trică.

Iar la unul dintre meciurile disputate cu Serbia au fost arbitraţi chiar de Viktor Kassai, arbitru internaţional FIFA, din Ungaria; într-o finală pe care România a pierdut-o cu 1-0.

Se joacă în echipamentul oficial al echipei naționale a României, care sunt în culorile roșu, galben şi albastru.

Aceste turnee au loc în fiecare an, dar sunt condiționate, de cele mai multe ori de alegeri în țările care participă la aceste turnee, ori de probabil, un climat politic nefavorabil pentru perioada respectivă.

Războiul din Ucraina a făcut ca echipa ţării respective să nu mai poată participa la aceste campionate.

„Noi facem acest lucru din plăcere. Avem un fond al echipei, la care contribuim toți jucătorii. Din acest fond se cumpără, de cele mai multe ori, echipamente, se plătesc arbitrii pentru meciurile săptămânale. În momentul în care ești invitat la un turneu în afara țării, cheltuielile sunt suportate, în general, de țara care organizează aceste turnee, noi plătindu-ne din buzunarul propriu doar transportul”, mai spune Dumitrică.

Veteranul echipei de fotbal este deputatul PNL Lucian Bode

Remus Munteanu este considerat un „portar fantastic” de către manager, iar Robert Sighiartău şi Nicu Georgescu sunt nişte „atacanţi excepționali”.

„Nicolae Georgescu are un șut foarte bun, protejează foarte bine mingea, stă foarte bine în teren și Sighiartău este foarte incisiv. Are o viteză de explozie fantastică și ne-a ajutat de foarte multe ori cu goluri aproape imposibile din poziții aproape imposibile. Deci fiecare se completează perfect. Ar fi cuplul ideal și pentru echipa națională a României, dacă aș putea să spun așa, pentru că unul pivotează foarte bine, iar celălalt este foarte incisiv și se completează foarte bine și, practic, au și sprijinul tuturor colegilor de pe benzile laterale”, spune Dumitrică, pentru Gândul.

Veteranul echipei de fotbal a parlamentarilor este deputatul liberal Lucian Bode, cu peste 20 ani vechime la lot, „care are un joc extraordinar de atac”.

Din echipă a făcut parte şi senatorul PSD Titus Corlăţean, „foarte bun mijlocaș”. Chiar şi managerul echipei, George Dumitrică, are peste 18 ani vechime ca prezenţă.

Echipa participă la evenimente în ţară, acolo unde este invitată să joace. Anul acesta au avut meciuri de fotbal cu Petrolul Ploiești, cu Gloria Buzău şi chiar cu Dinamo.

„Majoritatea instituțiilor din București au câte o echipă de fotbal și de-a lungul timpului parlamentarii au disputat multe meciuri cu cei de la Ministerul de Interne şi cu echipa reprezentativă a avocaților. De obicei, se întâmplă să câștigăm. Așa cum v-am spus, nu amestecăm lucrurile, dar să știți că am jucat și cu cei de la Romsilva, și cu cei de la ANSVSA”.

Parlamentarii au învins echipa DNA, fără să ştie cu cine joacă

În frenezia disputelor sportive, parlamentarii români au dat dovadă de un curaj nebun când au intrat pe teren împotriva selecţionatei Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi au mai şi învins-o cu 3-2.

„Am avut chiar un meci interesant cu echipa de la DNA. A fost un meci pe care nu l-am pregătit efectiv. Fiecare echipă avea un alt meci cu o altă echipă și nici la noi nu s-au prezentat adversarii, nici la dânșii nu s-au prezentat. Și atunci am luat decizia să jucăm împreună, dar fără să ne cunoaștem. Adică noi nu știam cu cine jucăm. Am aflat la sfârșitul acestui meci. Am câștigat noi cu 3-2 ani. A fost un meci foarte echilibrat”, mai povesteşte Dumitrică.

Managerul mai spune că de-a lungul timpului, parlamentarii români au jucat şi împotriva echipei Asociației Casei Regale a României.

Anul acesta, au participat la Cupa Justiției, pe teren mic, în premieră.

„Am jucat cu întreg ansamblului de instituții care intră în sistemul judiciar sau, mai bine zis, zona aceasta de de justiție. Și deși noi, relativ, eram depășiți din punct de vedere al mediei de vârstă, să știți că am reușit să câștigăm locul trei și ne-am întors cu un trofeu acasă, la Camera Deputaților. Și a fost o mare, mare surpriză atât pentru noi, dar cât și pentru echipele participante”.

Tricolorii se pregătesc acum pentru turneele inter-parlamentare de anul viitor, dar şi pentru meciurile interne din primăvară.

Vechea echipă avea tehnică, dar nu avea rezultate

Deşi vechea echipă alinia la start un 11 redutabil, ca valoare, „foarte, foarte buni sportivi și aveau o tehnică desăvârșită și erau muncitori și alergau foarte mult, condiție fizică extraordinară aproape la toți” nu au reuşit să bifeze un palmares semnificativ.

Din lotul de până în 2008 făceau parte Sorin Lepsa(fost deputat PD), Raj Tunaru(fost deputat PRM), Mihai Stănişoară(fost deputat PD), Radu Moldovan(fost deputat PSD), Ion Stoica(fundaş, fost deputat PSD), George Băeşu(fost deputat PSD), Ion Rădoi(fost senator PSD), Mircea Grosaru(fost deputat Minorităţi), Vali Zgonea(fost senator PSD, actualmente şef ANCOM), Ioan Oltean(fost senator PDL), Gabi Oprea(fost senator şi deputat UNPR), Mircea Geoană(fost senator PSD), Miron Mitrea(deputat PSD-PUR), Aron Popa(portar, fost deputat PDSR), Ioan Sârbulescu(fost deputat PNL), Titus Corlăţean(senator PSD).

În 2002, echipa a disputat singura partidă cu Rusia pe care a şi pierdut-o cu 2-1, din câte îşi aminteşte actualul manager, George Dumitrică.