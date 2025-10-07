Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii

ADAC, organizație germană recunoscută pentru testele sale detaliate și independente, a publicat rezultatele celui mai recent studiu privind anvelopele de iarnă. Cocluziile specialiștilor nemți nu lasă loc de dubii: 11 modele au fost declarate nesigure pentru utilizarea în sezonul rece.

Interesant este că majoritatea provine de la producători asiatici.

Ce a testat ADAC

Specialiștii germani au analizat 31 de tipuri de anvelope cu dimensiunea 225/40 R18, una dintre cele mai întâlnite pe mașinile din Europa. Testele au fost efectuate pe carosabil ud, uscat, acoperit cu zăpadă și gheață și au urmărit evaluarea comportamentului real în condiții dificile de iarnă.

Rezultatele au arătat diferențe importante la frânare pe asfalt umed:

Goodyear UltraGrip Performance 3, cea mai performantă anvelopă din test, a oprit mașina în 31,7 metri, de la o viteză de 80 km/h.

La polul opus, Syron Everest 2 a avut nevoie de 47,1 metri pentru aceeași manevră. Într-o situație reală, cei 16 metri în plus de patinare fără control pot fi diferența dintre o oprire sigură și un accident grav.

Primele locuri în clasamentul testului ADAC 2025 au fost ocupate de mărci consacrate, precum Goodyear, Michelin, Bridgestone, Dunlop și Continental, care au impresionat prin stabilitate, aderență și control pe toate suprafețele.

În top a intrat și modelul Hankook Winter i*cept evo W330, iar cei de la ADAC spun că, în prezent, producătorii sud-coreeni pot concura cu succes giganții europeni, dacă respectă standarde stricte de calitate.

Toate aceste anvelope oferă o aderență excelentă pe zăpadă proaspătă, o stabilitate notabilă pe gheață și reacții rapide la manevre pe carosabil umed, reducând semnificativ riscul de derapaj.

Iar pentru șoferi, alegerea unui produs de calitate înseamnă, înainte de orice, siguranță reală în condiții de iarnă severă.

Modelele de anvelope care trebuie evitate

Pe lista neagră a celor de la ADAC au intrat 11 anvelope care au obținut rezultate dezastruoase: Radar, Nankang, Landsail, Petlas, Imperial, Tomket, Star Performer, Goodride, Evergreen, CST și Syron.

Toate aceste modele au demonstrat aderență slabă pe zăpadă și gheață și au avut distanțe de frânare foarte mari pe asfalt ud. În unele cazuri, mașina a continuat să ruleze zeci de metri după ce vehiculul echipat cu anvelope premium se oprise deja.

Prețul redus cu care sunt comercializate reprezintă singurul lor avantaj, însă diferența de calitate sub care sunt produse le transformă într-un risc major pe drumurile publice. Cei de la ADAC adaugă că „o anvelopă slabă nu este doar o alegere proastă, este o amenințare directă pentru siguranța rutieră”.

Raportul ADAC pentru 2025 este clar: șoferii trebuie să își echipeze mașinile cu anvelope provenite de la mărci testate și certificate, chiar dacă sunt mai scumpe. Diferența de câteva sute de lei poate însemna, la propriu, salvarea unei vieți.

Ce spune legea

Ce riscă un șofer care circulă pe carosabil acoperit de zăpadă sau gheață fără anvelope de iarnă:

primește o amendă din clasa a IV-a, între 9 și 20 puncte-amendă;

în 2025, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că amenda poate varia între 1.822,5 lei și 4.050 lei;

se aplică și măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

Poliția recomandă ca, înainte de plecarea la drum, șoferii să se informeze cu privire la prognoza meteo și la starea drumurilor.

De asemenea:

viteza trebuie adaptată condițiilor de drum, cu limite speciale: maxim 30 km/h în localități și 50 km/h în afara localităților atunci când carosabilul este acoperit de polei, gheață sau zăpadă bătătorită; este esențială folosirea corectă a sistemelor de iluminare, semnalizare și climatizare/dezaburire; autovehiculele trebuie echipate corespunzător cu pneuri de iarnă, iar cele de peste 3,5 tone trebuie să aibă lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, acolo unde condițiile o cer.



