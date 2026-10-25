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Țările europene care renunță definitiv la tablete și revin la manuale și scrisul de mână

Țările europene care renunță definitiv la tablete și revin la manuale și scrisul de mână
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În timp ce școlile și liceele din România au întreprins eforturi ample de digitalizare, mai multe instituții de învățământ din țări vest-europene, considerate un etalon al educației moderne la nivel global, și-au propus să revină la scrisul de mână și la învățarea pe suport de hârtie. 

Din anii 2010 până la pandemie, devenise o normă ca toate clasele din instituțiile de învățământ să aibă chiar și tablă digitală în locul celei tradiționale cu cretă.

Performanțele elevilor din generațiile Z și Alpha, în scădere

Gata cu tabletele, laptopurile și cu telefoanele mobile, Se revine manualele tradiționale în mai multe  țări vest-europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul timpului excesiv petrecut în fața ecranelor.

Potrivit studiilor și evaluării PISA din 2022, 24% din elevii suedezi cu vârsta de 15-16 ani nu au reușit să înțeleagă un text citit. Majoritatea elevilor provin din generațiile Z și Alpha, cohortele care au copilărit cu dispozitivele digitale.

Medicii din mai multe țări avertizează că acest obicei poate duce la scăderea capacității de concentrare și a abilităților de lectură ale elevilor.

Suedia, Finlanda și Norvegia, considerate cele mai progresiste țări, nu doar că acum investesc masiv în înarmare în contextul pregătirilor intense pentru apărare în fața amenințării ruse, dar și în manuale tipărite.

Se revine la educația tradițională

Cele trei țări scandinave au schimbat și prioritățile educaționale după ce guvernele și cadrele didactice au reevaluat rolul tehnologiei în sălile de clasă. Profesorii sunt acum obligați să pună accent mai mare pe metodele tradiționale de predare.

Până în aprilie 2026, școlile suedeze au primit fonduri de  178 milioane de euro pentru a reintroduce manualele și ghidurile tipărite pentru profesori.

Din 2025, instituțiile de învățământ nu mai sunt obligate să forțeze utilizarea instrumentelor digitale de învățare. Din 2028, programele școlare naționale vor avea la bază doar manualele tipărite.

Norvegia a alocat din 2024 în jur de 28 milioane de euro în 2024 pentru materialele didactice tipărite, guvernul încercând să mențină un echilibru între cărți și ecrane.

Sunt interzise și telefoanele mobile în școli

Potrivit Reuters, cadrele didactice și-au exprimat îngrijorarea că pe timpul cursurilor,  elevii erau distrași de jocurile online, rețelele de socializare și alte site-uri web.

Guvernele speră că prin reintroducerea materialelor didactice tipărite vor duce la îmbunătățirea concentrării și a performanței, precum și încurajarea elevilor de a se implica în activitățile școlare.

Mai multe țări europene, inclusiv  Finlanda, Franța, Italia, Danemarca și Țările de Jos, au restricționat telefoanele mobile în școli.

Sursa Foto: Envato

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