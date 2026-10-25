Donald Trump a lansat o serie de critici virulente la adresa predecesorului său, Barack Obama, pe rețeaua Truth Social, în timp ce a făcut campanie pentru un candidat republican din Michigan la Camera Reprezentanților din Congresul SUA. Liderul republican de la Casa Albă l-a calificat pe democratul afro-american drept un lider extrem de „incompetent”.

Trump l-a acuzat pe Obama că a oferit miliarde de dolari Iranului și a facilitat capabilitățile Teheranului de a fabrica arme nucleare, subliniind totodată eșecurile electorale ale candidaților susținuți de fostul președinte.

Liderul republican a făcut referire la implicarea lui Obama în sprijinul candidatei democrate Hillary Clinton în alegerile din 2016 și a Kamalei Harris în 2024. El spune că ambele candidate au pierdut alegerile în pofida eforturilor susținute de fostul lider de la Casa Albă, în timp ce Joe Biden a ajuns la Casa Albă după ce democrații ar fi fraudat alegerile din 2020.

„Obama a fost un președinte cumplit de incompetent! A plătit miliarde Iranului și le-a dat accesul la arma nucleară. A spus despre corupta Hillary Clinton că va câștiga, a făcut campanie mare pentru ea, dar a pierdut în toate direcțiile și modalitățile. A făcut o campanie totală și pentru Kamala, și ea a pierdut. Acum face campanie pentru Frăția Musulmană Jihadistă, pentru cine urăște evreii și negrii și americanii și pe TRUMP, și va pierde și de această dată. Este un medic fals care a condus ceea ce a fost considerată cea mai groaznică clinică din America. Am câștigat în Michigan, mult, am readus industria auto, bazele forțelor aeriene. Am creat mai multe locuri de muncă decât înainte. Michigan nu vrea un arogant, nu vrea granițe deschise, un medic fals jihadist, a cărei reputație va deveni tot mai proastă pe măsură ce vor fi dezvăluite informații. Și sunt o grămadă de informații. Votați cu MIKE ROGERS!”, a scris Trump pe Truth Social.

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