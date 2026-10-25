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Peste 12.000 de persoane au încasat pensii de serviciu în septembrie 2026. Câți bani au primit magistrații

Peste 12.000 de persoane au încasat pensii de serviciu în septembrie 2026. Câți bani au primit magistrații
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Numărul românilor care încasează pensii de serviciu a crescut ușor în septembrie 2026, când Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a raportat 12.003 beneficiari, cu opt mai mulți decât în luna august. Aproape 5.900 dintre aceștia sunt foști judecători și procurori, categorie care înregistrează și cea mai ridicată pensie medie de serviciu, conform Agerpres.

Magistrații, în fruntea clasamentului pensiilor de serviciu

În baza Legii nr. 303/2022, care reglementează statutul judecătorilor și procurorilor, 5.875 de persoane au primit pensii de serviciu în septembrie. Dintre acestea, 2.541 au beneficiat și de o pensie calculată pe baza contribuțiilor la sistemul public de pensii.

Pensia medie de serviciu raportată pentru această categorie a fost de 25.682 de lei. Potrivit datelor CNPP, 7.617 lei reprezentau componenta contributivă, iar 22.545 de lei erau asigurați de la bugetul de stat.

Diplomații și foștii funcționari parlamentari, sute de beneficiari

Pensii de serviciu au primit și 776 de foști membri ai Corpului diplomatic și consular al României, în baza Legii nr. 216/2015. Dintre aceștia, 683 aveau și o componentă contributivă. Pensia medie a ajuns la 7.062 de lei, din care 3.061 de lei proveneau de la bugetul de stat.

În aceeași perioadă, 856 de foști funcționari publici parlamentari au încasat pensii de serviciu. Dintre aceștia, 649 primeau și pensie din sistemul public. Media lunară pentru această categorie a fost de 6.285 de lei, cu o componentă de 3.554 de lei suportată de la bugetul de stat.

Pensiile personalului aeronautic au depășit 13.000 de lei

În cazul personalului aeronautic civil navigant profesionist, CNPP a înregistrat 1.314 beneficiari de pensii de serviciu, în baza Legii nr. 83/2015. Aproape toți, respectiv 1.313 persoane, aveau și o componentă calculată în funcție de contribuțiile la sistemul public.

Pensia medie de serviciu pentru această categorie a fost de 13.179 de lei, dintre care 8.140 de lei erau suportați din bugetul de stat.

Ce pensii au primit foștii angajați ai Curții de Conturi și ai instanțelor

Alți 712 pensionari au beneficiat de pensii de serviciu aferente personalului Curții de Conturi. Toți aveau și o componentă contributivă, iar pensia medie lunară a fost de 10.790 de lei. Din această sumă, 2.722 de lei proveneau de la bugetul de stat.

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, numărul beneficiarilor a fost de 2.470. Dintre aceștia, 2.036 primeau și pensie din sistemul public de pensii.

Pentru această categorie, pensia medie de serviciu a ajuns la 7.381 de lei, din care 4.504 lei erau acoperiți de la bugetul de stat.

În total, dintre cei 12.003 beneficiari de pensii de serviciu înregistrați în septembrie, 7.934 primeau și o componentă contributivă plătită prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

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