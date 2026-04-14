Lucian Romașcanu, membru al Curții Europene de Conturi, întâlnire cu președintele acestei instituții. Ce a cuprins agenda celor doi oficiali

Lucian Romașcanu (s) și președintele ECA, Tony Murphy / FOTO - Facebook

Lucian Romașcanu, membru al Curții Europene de Conturi (ECA), a anunțat marți, prin intermediul unei postări pe Facebook, că „înainte cu câteva zile de Sărbătorile Pascale, pe 30 și 31 martie 2026”, a avut o întâlnire de lucru importantă…

„Am avut onoarea și plăcerea de a fi în România împreună cu Dl. Tony Murphy, președintele Curții Europene de Conturi (ECA) și cu Dl. Pierre Moscovici, membrul francez al ECA. Invitația a fost adresată de Curtea de Conturi a României pentru un seminar important cu tema «Rolul instituțiilor supreme de audit în consolidarea rezilienței europene», seminar extrem de important în contextul european actual. Agenda a cuprins, pe lângă seminarul menționat, și alte întâlniri extrem de importante pentru schimbul de mesaje și informații între ECA și autoritățile române”, a scris Lucian Romașcanu, pe Facebook.

Agenda întâlnirii:

  • Întâlnire cu Nicușor Dan, președintele României;
  • Întâlnire cu Ilie Bolojan, premierul României și cu domnii miniștri Alexandru Nazare și Dragoș Pâslaru;
  • Întâlnire cu Mihai Coteț și cu Natalia Intotero, vicepreședinții celor două Camere ale Parlamentului;
  • Întâlnire cu Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române;
  • Întâlnire cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR (Banca Națională a României-n.r.) și cu membri ai conducerii BNR;
  • Întâlnire cu Remus Pricopie, rectorul SNSPA (Școala Naţională de Studii Politice și Administrative-n.r.) și cu studenți ai acestei importante instituții de învățământ;
  • Întâlnire cu Mirela Călugăreanu, președintele Curții de Conturi a României și cu membri Plenului;
  • Vizită la Catedrala Națională și la Palatul Patriarhal.

„Au fost zile dense, cu întâlniri pline de substanță, informațiile pe care ECA le-a împărtășit privind, în special, noul Cadru Financiar Multianual dar și cele privind misiunea ECA sunt convins că au găsit ecoul dorit”, a mai scris, în încheiere Lucian Romașcanu, mulțumind doamnei președinte Mirela Călugăreanu și tuturor celor implicați în reușita acestei vizite.

