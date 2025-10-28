Prima pagină » Actualitate » LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească

Mihai Tănase
28 oct. 2025, 08:54, Actualitate
Foto: Profimedia images

Gigantul petrolier rus Lukoil, prezent și în România, a anunțat că își vinde toate activele internaționale, după sancțiunile impuse de Statele Unite. Măsura ar putea duce la o scădere de 30% a veniturilor companiei și chiar la ieșirea Lukoil de pe piața românească, unde operează rafinăria Petrotel Ploiești și o rețea de peste 320 de stații de carburanți. Mai mult, prețul benzinei și motorinei ar putea crește în perioada următoare.

Compania rusească Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat luni că își vinde activele internaționale, după ce a fost vizată de sancțiunile economice impuse de SUA.

Într-un comunicat transmis luni seară, Lukoil a precizat că decizia vine „ca urmare a introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state”, ceea ce a dus la „intenția de a vinde activele internaționale”, potrivit Politico.

Un fost director al companiei a declarat sub protecția anonimatului că veniturile și profiturile Lukoil ar putea scădea cu aproximativ 30%, în urma retragerii de pe piețele externe.

„Lukoil este terminată”, a spus acesta.

Decizia vine la doar câteva zile după ce Trezoreria Statelor Unite a inclus Lukoil și Rosneft pe lista sancțiunilor, într-un efort de a bloca sursele de finanțare ale războiului Rusiei în Ucraina.

„Având în vedere refuzul președintelui Vladimir Putin de a pune capăt acestui război absurd, sancționăm cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture”, a declarat Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA.

România, una dintre piețele strategice ale Lukoil

Lukoil are o prezență puternică în România, unde deține rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, cumpărată în 1998, și o rețea de peste 320 de benzinării. Rafinăria procesează anual aproximativ 2,5 milioane de tone de țiței și asigură o parte importantă din producția de combustibili din regiune.

Potrivit autorităților, sancțiunile ar putea forța ieșirea Lukoil din România, o decizie cu impact direct asupra pieței carburanților.

„Lukoil va avea acum obligația să își vândă rafinăria Petrotel înainte de termenul-limită. Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil în România”, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Chiar dacă România nu folosește țiței rusesc, activitățile companiei ar putea fi afectate, deoarece sancțiunile americane se aplică tuturor entităților deținute în proporție de cel puțin 50% de companii sancționate.

Specialiștii avertizează că, dacă Lukoil se retrage de pe piață, prețurile la benzină și motorină ar putea crește, în lipsa unei soluții rapide de preluare a activelor și a rețelei de distribuție.

Exemplul Bulgariei

În Bulgaria, autoritățile au reacționat imediat, adoptând o lege specială care impune ca orice vânzare sau transfer de active ale Lukoil, rafinării, depozite, terenuri sau rețele de distribuție – să fie aprobat de Consiliul de Miniștri și Agenția de Securitate Națională.

Fără aceste avize, tranzacțiile sunt considerate nule, iar măsura a fost justificată ca fiind necesară pentru „protejarea stabilității pieței interne a combustibililor”.

Un model similar ar putea fi aplicat și în România, pentru a evita disfuncționalități în aprovizionare și scumpiri bruște ale carburanților, în contextul incertitudinii privind viitorul rafinăriei Petrotel-Lukoil.

