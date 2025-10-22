Prima pagină » Știri externe » TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina

23 oct. 2025, 00:01, Știri externe
TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina
Actualizări
01:03

UPDATE. Trump: Am simțit întotdeauna că Putin vrea toată Ucraina. Noi nu vrem să ia totul!

Am simțit întotdeauna că Putin vrea să ia toată (Ucraina), nu doar o parte. Cred că acum este pregătit pentru o înțelegere, noi nu vrem să primească totul – Trump.

01:00

UPDATE. Sper că Putin și Zelenski devin raționali. Se urăsc reciproc, spune Trump.

Sper că Putin va deveni rațional și sper că și Zelenski va fi rațional. Pentru tango sunt necesare două persoane. El și Zelenski se urăsc reciproc. Cred că știți asta – Trump.

00:58

UPDATE. Trump va discuta și cu Xi Jinping pentru a-l convinge pe Trump să oprească războiul

De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir (Putin – n.r.),

.

00:57

UPDATE. Trump recunoaște că NU dă Tomahawk Ucrainei

Este nevoie de cel puțin 6 luni pentru a învăța să folosești Tomahawk-uri. Singura modalitate este dacă le lansăm, dar nu intenționăm să facem asta – spune Trump.

00:48

UPDATE. Trump: Am simțit că a venit momentul

Am simțit că a venit momentul. Am așteptat mult timp – Trump despre introducerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

00:24

UPDATE. Trump spune că discuțiile cu Putin nu duc nicăieri

Trump, cu Mark Rutte, secretarul general al NATO lângă el: De fiecare dată când vorbesc cu Putin, discuția este bună și nu se întâmplă nicio schimbare

00:19

UPDATE. Trump: Mi-am anulat întâlnirea cu Putin pentru că am simțit că nu există un rezultat posibil

Trump: Am simțit că este momentul potrivit să impunem sancțiuni Rusiei.

Nu a fost corect să avem o întâlnire cu Putin, așa că am anulat-o.

Putin și Zelenski aspiră la pace și este timpul să punem capăt acestui război.

00:14

UPDATE. Trump recunoaște că a anulat întâlnirea cu Putin

Președintele american spune că într-adevăr a anulat întâlnirea cu Putin de la Budapesta, dar crede că totuși se vor întâlni în viitor.

Știrea inițială:

După anularea Summitului Păcii de la Budapesta, o evoluție semnificativă se petrece în relația americano-rusă, cu focus pe Ucraina. Trump „gripează” mașinăria de război a Rusiei: vânzarea de petrol.

Într-o mișcare aproape surpriză, SUA au anunțat în deschiderea întâlnirii dintre Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, că sancționează cele mai mari companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, cerând Moscovei să accepte imediat o încetare a focului și un armistițiu. Anunțul a fost făcut de  Departamentul Trezoreriei din SUA. 

Prin sancțiuni, sectorul energetic al Rusiei ar fi presat și s-ar diminua capacitatea Kremlinului să crească veniturile pentru mașinăria de război și sprijinirea economiei slăbite.

Statele Unite vor susține în continuare o rezoluție pașnică privind războiul din Ucraina și „o pace permanentă” care ar depinde de voința Rusiei privind continuarea negocierilor. Departamentul își va folosi toată autoritatea pentru a sprijini procesul de pace.

„Acum este timpul să înceteze uciderile pentru un armistițiu imediat”, a declarat Secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

„Din cauza refuzului lui Putin să încheie acest război fără sens, Trezoreria va sancționa cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei care îi finanțează mașinăria de război. Trezoreria este pregătită să ia orice acțiune necesară pentru a sprijini efortul  lui Donald Trump în încheierea unui alt război. Ne încurajăm aliații să ni se  alăture și să respecte aceste sancțiuni”.

Companiile petroliere rusești vizate de sancțiunile SUA sunt  Rosneft și Lukoil.

Anunțul Trezoreriei americane: Sancționăm marile companii petroliere rusești și solicităm Moscovei să accepte imediat un armistițiu

„WASHINGTON — Astăzi, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA impune noi sancțiuni ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Acțiunile de astăzi sporesc presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei și degradează capacitatea Kremlinului de a strânge venituri pentru mașina sa de război și de a sprijini economia sa slăbită. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o soluționare pașnică a războiului, iar o pace permanentă depinde în întregime de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință. Trezoreria va continua să își folosească autoritățile în sprijinul unui proces de pace.

SUA amenință Rusia cu măsuri suplimentare și cere aliaților să se alăture și să adere la sancțiuni

„Acum este momentul să oprim masacrele și să se acorde un armistițiu imediat”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.  „Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașina de război a Kremlinului. Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru a sprijini efortul președintelui Trump de a pune capăt unui alt război. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni.”

Acțiunea de astăzi vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia,  Open Joint Stock Company Rosneft Oil Company  (Rosneft) și Lukoil OAO   (Lukoil), care sunt acum desemnate. Rosneft este o companie energetică integrată pe verticală, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere. Lukoil se ocupă de explorarea, producția, rafinarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze în Rusia și la nivel internațional.

Rosneft și Lukoil sunt desemnate în temeiul EO 14024 pentru operarea sau faptul că au operat în sectorul energetic al economiei Federației Ruse.

În plus, OFAC desemnează o serie de filiale Rosneft și Lukoil cu sediul în Rusia, a căror listă este disponibilă în Anexa 1 de mai jos. Toate entitățile deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de Rosneft și Lukoil sunt blocate în temeiul EO 14024, chiar dacă nu sunt desemnate de OFAC.

ANEXA 1: FILIALELE ROSNEFT ȘI LUKOIL 

Următoarele filiale Lukoil și Rosneft, cu sediul în Rusia, sunt desemnate în temeiul OE 14024 pentru operarea sau faptul că au operat în sectorul energetic al economiei Federației Ruse:

  • Filiala Lukoil, Societatea cu Răspundere Limitată Lukoil Perm, este implicată în explorarea geologică și producția de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Lukoil, Lukoil Aik, o societate cu răspundere limitată,  este implicată în producția de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Lukoil, Lukoil Kaliningradmorneft,  dezvoltă zăcăminte de petrol și gaze onshore și offshore în Rusia.
  • Filiala Lukoil, Lukoil West Siberia Limited,  este implicată în producția de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Lukoil, Russian Innovation Fuel and Energy Company,  este implicată în dezvoltarea, producția, testarea și implementarea de noi tehnologii, tehnici și echipamente pentru dezvoltarea rezervelor de hidrocarburi greu de recuperat și recuperarea îmbunătățită a petrolului în Rusia.
  • Filiala Uraloil  a companiei Lukoil dezvoltă zăcăminte de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft Aktsionernoe Obshchestvo Kuibyshevskii Neftepererabatyvayushchii Zavod operează o rafinărie de petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft, AO Sibneftegaz, dezvoltă zăcăminte de gaze și condensat de gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft, Bashneft Dobycha, dezvoltă aproape 200 de zăcăminte de hidrocarburi în Rusia.
  • Filiala Rosneft, CJSC Vankorneft, dezvoltă un mare zăcământ de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft, Compania pe acțiuni East Siberian Oil and Gas Company,  dezvoltă un câmp de condensat de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft, societatea pe acțiuni Grozneftegaz, produce petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft, compania pe acțiuni Rospan International,  dezvoltă zăcăminte de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft , Societatea pe Acțiuni Ryazan, operează o rafinărie de petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft, societatea pe acțiuni Samaraneftegaz, produce petrol în Rusia.
  • Filiala Kharampurneftegaz a Rosneft dezvoltă un zăcământ de gaze în Rusia.
  • Societatea cu răspundere limitată Bashneft Polus,  o filială a Rosneft, explorează, produce și rafinează petrol și produse petroliere în Rusia.
  • Filiala Rosneft, Societatea cu Răspundere Limitată Kynsko Chaselskoe Neftegaz,  administrează câmpuri de condensat de petrol și gaze din Rusia.
  • Filiala Rosneft, societatea cu răspundere limitată RN Purneftegaz, dezvoltă câmpuri de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft, Societatea cu Răspundere Limitată RN Tuapse Oil Refinery,  operează o rafinărie de petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft, Societatea cu Răspundere Limitată RN-Krasnodarneftegaz,  produce petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft, OJSC Achinsk Refinery, operează o rafinărie de petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft , OJSC Novokuybyshevsk Refinery, operează o rafinărie de petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft, OJSC Orenburgneft, produce petrol și gaze în Rusia și operează o uzina de procesare a gazelor în Rusia.
  • Filiala Rosneft, OJSC Samotlorneftegaz, este implicată în explorarea și dezvoltarea zăcămintelor de petrol și gaze din Rusia.
  • Filiala Rosneft, OJSC Syzran Refinery, operează o rafinărie de petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft, PJSC Verkhnechonskneftegaz, dezvoltă un mare zăcământ de condensat de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft, Societatea Publică pe Acțiuni, Rafinăria de Petrol Saratov,  operează o rafinărie de petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Udmurtneft Imeni VI Kudinova  produce petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft, RN Komsomolskiy Refinery, operează o rafinărie de petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft, RN Nyaganneftegaz, este implicată în producția de țiței în Rusia.
  • Filiala Rosneft, RN Uvatneftegaz , dezvoltă aproape 40 de zăcăminte de petrol sau condensat de petrol și gaze în Rusia.
  • Filiala Rosneft, RN Yuganskneftegaz, produce petrol în Rusia.
  • Filiala Rosneft, Taas Yuryakh Neftegazodobycha, dezvoltă un zăcământ de petrol și gaze în Rusia.

IMPLICAȚIILE SANCȚIUNILOR

Ca urmare a acțiunii de astăzi, toate proprietățile și interesele asupra proprietăților persoanelor desemnate sau blocate descrise mai sus, care se află în Statele Unite sau în posesia sau controlul persoanelor americane, sunt blocate și trebuie raportate către OFAC. În plus, orice entități care sunt deținute, direct sau indirect, individual sau agregat, în proporție de 50% sau mai mult de una sau mai multe persoane blocate sunt, de asemenea, blocate. Cu excepția cazului în care sunt autorizate printr-o licență generală sau specifică emisă de OFAC sau sunt exceptate, reglementările OFAC interzic, în general, toate tranzacțiile efectuate de persoane americane sau în interiorul (sau în tranzit) Statelor Unite care implică orice proprietate sau interese asupra proprietăților persoanelor blocate. 

Încălcările sancțiunilor SUA pot duce la impunerea de sancțiuni civile sau penale persoanelor din SUA și străine. OFAC poate impune sancțiuni civile pentru încălcarea sancțiunilor pe bază de răspundere strictă.  Orientările OFAC privind aplicarea sancțiunilor economice oferă mai multe informații cu privire la aplicarea de către OFAC a sancțiunilor economice ale SUA. În plus, instituțiile financiare și alte persoane pot risca să fie expuse la sancțiuni pentru implicarea în anumite tranzacții sau activități cu persoane desemnate sau blocate în alt mod.

În plus, instituțiile financiare străine care efectuează sau facilitează tranzacții semnificative sau furnizează orice serviciu care implică baza militar-industrială a Rusiei, inclusiv orice persoane blocate în temeiul EO 14024, riscă să fie sancționate de OFAC. Pentru îndrumări suplimentare, vă rugăm să consultați avizul  OFAC actualizat , „Îndrumări actualizate pentru instituțiile financiare străine privind autoritățile de sancțiuni OFAC care vizează sprijinul pentru baza militar-industrială a Rusiei”, precum și Întrebările frecvente (FAQ) OFAC  1146-1152 ,  1181-1182 . 

În plus, implicarea în anumite tranzacții care implică persoanele desemnate astăzi poate duce la impunerea unor sancțiuni secundare asupra instituțiilor financiare străine participante. OFAC poate interzice sau impune condiții stricte privind deschiderea sau menținerea, în Statele Unite, a unui cont corespondent sau a unui cont de plată prin intermediul unei instituții financiare străine care efectuează sau facilitează în mod conștient orice tranzacție semnificativă în numele unei persoane desemnate în conformitate cu autoritatea relevantă.

Puterea și integritatea sancțiunilor OFAC derivă nu numai din capacitatea OFAC de a desemna și adăuga persoane pe Lista SDN, ci și din disponibilitatea sa de a elimina persoane de pe Lista SDN în conformitate cu legea. Scopul final al sancțiunilor nu este de a pedepsi, ci de a produce o schimbare pozitivă a comportamentului. Pentru informații privind procesul de solicitare a eliminării de pe o listă OFAC, inclusiv Lista SDN, sau pentru a depune o cerere, vă rugăm să consultați îndrumările OFAC privind depunerea unei petiții pentru eliminarea de pe o listă OFAC.

Orice persoană inclusă pe Lista SDN în conformitate cu EO 14024 poate fi supusă unor restricții suplimentare la export administrate de Departamentul Comerțului, Biroul de Industrie și Securitate (BIS).

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto: Profimedia

