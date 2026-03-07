Prima pagină » Știri externe » „Boots on the ground?”. Trump ia în considerare să trimită trupe terestre în Iran

07 mart. 2026, 22:20
Pentru prima oară din 2003, Statele Unite ar putea trimite trupe terestre într-un război la scară largă din Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump, care a promis în campania electorală de la alegerile din 2024 că „nu vor mai fi alte războaie”, a manifestat un interes „serios” pentru desfășurarea trupelor terestre în Orientul Mijlociu pentru a răsturna regimul islamic din Iran.

Președintele a spus că nu vrea totuși să trimită sute de mii de soldați precum predecesorii săi republicani, președinții George H.W. Bush și George W.Bush, ci mai degrabă ar prefera ideea trimitrii unui mic contingent de trupe americane în scopuri „strategice”, susțin surse familiare cu situația pentru NBC.

Trump a considerat trimiterea de trupe în Iran drept o „pierdere de timp”

Trump ar fi discutat cu republicani din afara Casei Albe și despre scenariul Iranului postbelic, în care uraniul este securizat. Anterior, liderul de la Casa Albă a exclus să trimită trupe terestre în Iran, considerând ideea drept „o pierdere de timp”. El chiar și-a criticat dur predecesorul republican, pe fostul președinte George W. Bush, pentru invazia Irakului. În 2003, Trump era pentru răsturnarea regimului dictatorial al lui Saddam Hussein.

Situația însă se complică pentru Operațiunea „Epic Fury”, după ce oficialii iranieni au spus că nu cedează și au declarat Jihad împotriva Israelului și Statelor Unite după ce fostul Lider Suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în bombardamentele de pe 28 februarie 2026.

Cele mai costisitoare războaie din ultimii 35 de ani

Între august 1990 și ianuarie 1991, Statele Unite au trimis aproape 700.000 de soldați americani pentru a alunga trupele irakiene ale lui Saddam Hussein din Kuweit. Au murit 292 de militari ,din care numai 147 în luptă.  Costul intervenției președintelui George H.W. Bush s-a ridicat la 61 miliarde de dolari și a fost un succes – coaliția internațională a respins invazia irakiană a Kuweitului.

Între 2003 și 2011, în jur de 309.000–584.799 de militari americani au participat la războiul lui George W. Bush în Irak. 4.508 de militari americani și-au pierdut viața. Cu toate că SUA și-au atins obiectivul de a răsturna regimul lui Saddam Hussein, trupele americane s-au confruntat în următorii opt ani cu războaiele sectariene și cu amenințarea teroristă crescută. Costurile războiului au ajuns la aproape 3 trilioane de dolari.

După retragerea trupelor SUA din 2011 și ascensiunea organizației teroriste Daesh care a proclamat Statul Islamic al Siriei și Irakului după capturarea unor teritorii irakiene, americanii au fost nevoiți să reia operațiunile militare în Irak prin lovituri aeriene precise.

Sursa Foto: US Army

