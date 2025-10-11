Adrian Fetecău, liderul Vouă, din care făcea partea și regretata Marinela Chelaru, a declarat, pentru Gândul, că actrița nu a reușit să ajungă, din cauza bolii, la ultima reuniune a grupului umoristic, care a avut loc în vară, la un restaurant din București.

„De dimineață am rămas fără cuvinte când am auzit de moartea Marinelei. Eram prieteni și colegi de-o viață. Am vorbit recent cu ea la telefon, avea mari probleme de sănătate, nu vreau eu să vorbesc despre ele. Mi-am dat seama că nu este bine după ce nu a reușit să ajungă la ultima reuniune a grupului Vouă. Ea era nelipsită de la aceste întâlniri”, a declarat Adrian Fetecău pentru Gândul.

Cunoscutul actor mai spune că Marinela Chelaru era foarte iubită de către public.

„O oprea lumea pe stradă, peste tot pe unde mergea. La ea în cartier, când mergea la piață, nu mai putea pleca de acolo de cât de asaltată era. A fost un om deosebit, plin de umor și de bunătate”, a mai spus Adrian Fetecău.

Actrița Marinela Chelaru, care a murit, sâmbătă, la vârsta de 66 de ani, a plecat dintre noi cu un mare regret în suflet. Artista avea mari probleme de sănătate și a avut nu mai puțin de patru accidente vasculare.

Marinela Chelaru a murit cu marele regret că nu a avut copii.

„Mie nu mi-a dat Dumnezeu copii. Asta e durerea cea mare. Nu ești realizat dacă nu ai copii. Toți copiii de la grădiniță m-au iubit. Erau viața mea, intram în lumea lor. Am fost o educatoare nebună. Mi-aș fi dorit o fetiță să mă cicălească așa ca o soacră. Copiii simt că ai suflet bun și vin spre tine”, a declara Marinela Chelaru într-un pentru CANCAN.RO.

Marinela Chelaru a murit, sâmbătă, la vârsta de 66 de ani.

Anunțul trist a fost făcut de o apropiată a actriței, care a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Totuși, ea își păstrase optimismul cu care a obișnuit pe toată lumea. A vorbit mereu deschis despre obstacolele pe care le-a avut de înfruntat, inclusiv despre regretul care a măcinat-o.