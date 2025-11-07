Prima pagină » Actualitate » MAE avertizează cu privire la noi reguli de circulație în Bulgaria. Ce trebuie să știe șoferii români despre amenzile rutiere

MAE avertizează cu privire la noi reguli de circulație în Bulgaria. Ce trebuie să știe șoferii români despre amenzile rutiere

07 nov. 2025, 07:35, Actualitate
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe șoferii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că autoritățile bulgare au modificat legislația rutieră, introducând obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic. Mai mult, noile reguli nu permit achitarea amenzilor în numerar.

Plata se face exclusiv prin card bancar, direct la aparatele POS deținute de echipajele de poliție sau la cel mai apropiat automat de plată, unde șoferul este însoțit de agenți.

În cazul în care un șofer refuză să plătească amenda pe loc, poliția bulgară poate dispune reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor mașinii, în baza unui ordin valabil maximum trei luni.

Documentele și plăcuțele pot fi recuperate oricând în acest interval, după achitarea amenzii.

Măsura vizează toți conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria, inclusiv pe cei români.

În acest context, MAE recomandă șoferilor români să se informeze înainte de a intra în Bulgaria și să dețină un card bancar valabil pentru a evita situațiile neplăcute în trafic.

