Noi reguli pentru plata amenzilor rutiere: unde și cum se vor achita

Sunt noi reguli pentru plata amenzilor rutiere, odată ce au fost aprobate normele care permit funcționarea unui cont unic national. Astfel, această măsură, așteptată de ani de zile, va elimina birocrația și drumurile inutile la ghișee, facilitând achitarea contravențiilor, în special pentru șoferii care circulă frecvent în afara localității de domiciliu.

Conform ministerului Finanțelor, normele aprobate joi, 30 octombrie, permit ca amenzile rutiere să fie plătite într-un singir cont la nivel national, indiferent de locul în care a fost aplicată sancțiunea sau de instituția care a emis procesul-verbal.

Cu alte cuvinte, șoferii nu vor mai fi nevoiți să caute conturile instituțiilor din alte județe sau orașe, cum se întâmpla până acum. La ora actuală, plata se face în contul de Trezorerie aferent domiciliului contravenientului, fapt care genera confuzie și timp pierdut pentru cetățeni.

Noul sistem digital o să distribuie automat sumele încasate către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de domiciliul celui sancționat.

Acest mecanism va fi introdus inițial în regim pilot, pentru amenzile aplicate de Poliția Rutieră, urmând ca apoi să fie extins și pentru alte tipuri de contravenții.

De asemenea, o noutate importantă este și faptul că procesele-verbale de contravenție vor putea fi emise și gestionate electronic. Documentele vor include coduri QR ce vor facilita plata online rapidă, chiar și de pe telefon. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre importanța măsurii pentru modernizarea administrației publice:

”Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanțelor deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. (…) Nu mai putem tolera birocrația care obligă oamenii să piardă timp la ghișee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă.”

Noua procedură vine cu mai multe variante de plată, iar șoferii vor putea plăti prin:

internet banking, home-banking sau mobile banking

mandat poștal

POS la orice unitate a Trezoreriei Statului

numerar , la Trezorerie sau casieriile locale

online, prin Ghișeul. ro

