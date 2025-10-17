„S-a mișcat pământul, blocul. Am ieșit afară să văd ce se întâmplă și era un nor alb așa, am crezut ca e bombă inițial. Era haos, toată lumea era speriată, bulversată. O doamnă cu copilul în brațe cerea ajutor. Autoritățile au venit repede, până în 10 minute. E culmea că alerta a venit după o oră”, mărturisesc oamenii.

Explozia devastatoare produsă, vineri dimineață, la un bloc din cartierul Rahova pare să se fi produs, potrivit persoanelor care locuiau în acel imobil, din vina Distrigaz. Unul din cazurile impresionante relatate de reporterul Gândul Ramona Sîrbu arată că nu statul te salvează în caz de dezastru.

Până acum sunt trei morți și 13 persoane răniți. Află din reportajul exclusiv Gândul mai multe despre haosul provocat de autorități la fața locului.

„Miracolul” din Rahova

Prezent la fața locului, reporterul Gândul relatează că mai multe mașini de poliție, de jandarmi și de pompieri delimitează mai precis zona conflagrației. Ramona Sîrbu a discutat cu oamenii la fața locului, iar din relatările acestora, în mijloocul tuturor acestor drame s-a desprins o poveste care seamănă a miracol. Astfel, o femeie a scos cățelul afară cu numai câteva clipe înainte de tragedie. Asta i-a salvat practic viața.

Oamenii nu vor să vorbească cu presa

Acum, după dezastru oamenii au devenit reticenți în a mai vorbi, unii refuză să vorbească cu presa și se simt abandonați de autorități. Au ieșit doar cu hainele de pe ei. Aceștia explică aproape la unison că de vină sunt cei de la Distrigaz.

„Sunt o grămadă de oameni care spun același lucru, au venit cei de la gaze ieri să verifice o posibilă problemă, joi au existat mai multe apeluri la 112, cei de la Distrigaz spun că cineva din bloc ar fi rupt sigiliul, însă oamenii din bloc neagă vehement acest lucru. Sunt o mulțime de oameni devastați, dar le e frică să vorbească inclusiv cu presa. Sunt dezorientați, nimeni nu vorbește cu ei ”, relatează de la fața locului reporterul Gândul.

Distrigaz susține că cineva a rupt sigiliul din blocul devastat de explozie

Cele mai recente date arată că locatarii din blocul respectiv au apelat numărul de urgență 112, pentru a reclama că se simte miros de gaz pe scara blocului. Serviciul de Telecomunicații Speciale a confirmat că „la nivelul Centrului unic pentru apeluri de urgență 112 București-Ilfov, în data de 16.10.2025, la ora 08:22, a fost primit un apel la numărul 112 prin care au fost semnalate scurgeri/miros de gaz în incinta unui bloc din Sectorul 5 al municipiului București”.