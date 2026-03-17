Mai mulți turiști au fost reținuți la Dubai după ce au distribuit apropiaților imagini cu atacurile iraniene cu drone. Care este explicația

17 mart. 2026, 08:09, Actualitate
Trei turiști au fost arestați în Dubai pe motiv că au distribuit imagini cu daunele provocate de un atac cu dronă asupra clădirii lor, relatează organizația Detained în Dubai.

Potrivit New York Post, trei supraviețuitori „traumatizați” ai unui atac cu drone iraniene în Dubai au fost arestați după ce au trimis fotografii celor dragi – un act care încalcă legile locale de securitate din orașul autoritar din Golf.

Radha Stirling, CEO al organizației, a declarat că arestările sunt considerate drept șocante, având în vedere că imaginile nu au fost distribuite public.

„Rezidenții străini presupun adesea că trimiterea unei fotografii în mod privat membrilor familiei este inofensivă. În Emirate, chiar și o fotografie personală nedistribuită, legată de evenimente sensibile, poate declanșa o investigație penală”, a explicat Stirling.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au sporit măsurile împotriva celor care fotografiază sau distribuie imagini cu pagubele provocate de atacuri, pentru protejarea reputației statului.

Au fost lansate și avertismente că răspândirea „zvonurilor, informațiilor false sau a oricărui conținut care contrazice anunțurile oficiale” este strict interzisă.

„Poate părea doar o fotografie… Dar pentru unii este o informație. Nu fotografiați sau distribuiți imagini cu locații sensibile sau de securitate”, au adăugat autoritățile locale.

Guvernul monitorizează atent rețelele sociale

Pentru a evita astfel de incidente, Guvernul monitorizează permanent rețelele de socializare pentru ștergerea imaginilor care nu se încadrează în această narațiune.

Complexul de apartamente Creek Harbour a suferit daune severe în urma loviturilor cu dronă, iar guvernul a luat măsuri pentru monitorizarea rețelelor.

Radha Stirling a subliniat că astfel de măsuri riscă să pedepsească victimele, în loc să le protejeze: „Când oamenii trec printr-un eveniment șocant, precum un atac cu dronă asupra locuinței lor, primul instinct este să-și anunțe familia că sunt în siguranță”.

Citește și

FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite își închid spațiul aerian după atacuri atribuite Iranului, în timp ce Israelul bombardează Teheranul
08:25
Emiratele Arabe Unite își închid spațiul aerian după atacuri atribuite Iranului, în timp ce Israelul bombardează Teheranul
CONTROVERSĂ USR cere desființarea a șase instituții publice „fără utilitate demonstrabilă”. Partidul depune mai multe proiecte în acest sens
08:24
USR cere desființarea a șase instituții publice „fără utilitate demonstrabilă”. Partidul depune mai multe proiecte în acest sens
CONTROVERSĂ Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
07:55
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
INEDIT Acest vlogger danez a comandat un singur mititel în Piața Obor. Câți bani i s-au cerut
07:28
Acest vlogger danez a comandat un singur mititel în Piața Obor. Câți bani i s-au cerut
ACTUALITATE 17 Martie, calendarul zilei: Patrick Duffy (Bobby Ewing, din Dallas) împlinește 77 de ani, Giovanni Trapattoni 87. Ilie Bolojan face 57 de ani
07:15
17 Martie, calendarul zilei: Patrick Duffy (Bobby Ewing, din Dallas) împlinește 77 de ani, Giovanni Trapattoni 87. Ilie Bolojan face 57 de ani
ULTIMA ORĂ Ruşii au bombardat iar infrastructura ucraineană de la graniţele cu România. La Plauru au căzut fragmente de dronă. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
06:14
Ruşii au bombardat iar infrastructura ucraineană de la graniţele cu România. La Plauru au căzut fragmente de dronă. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
Mediafax
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Mediafax
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au transformat sticle de plastic în medicament pentru boala Parkinson
SPORT Lovitură dură pentru naționala României. Jucătorul de bază al lui Lucescu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia. Ce verdict au dat medicii
08:42
Lovitură dură pentru naționala României. Jucătorul de bază al lui Lucescu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia. Ce verdict au dat medicii
RĂZBOI Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse
08:36
Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse
SPORT U Cluj a învins CFR în derby. Iuliu Mureșan face anunțul despre situația lui Daniel Pancu
08:29
U Cluj a învins CFR în derby. Iuliu Mureșan face anunțul despre situația lui Daniel Pancu
CONTROVERSĂ Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”
08:02
Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”
EDUCAȚIE Simulare Evaluare Națională la Română. „Poate unul din 500 reușește să facă un atribut din pronume personal „eu””
07:57
Simulare Evaluare Națională la Română. „Poate unul din 500 reușește să facă un atribut din pronume personal „eu””
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 18: Ambasada SUA din Irak, lovită după un atac cu drone. Trump spune că a testat reacția NATO pe tema Ormuz: „Nu avem nevoie”
07:17
🚨 Lupte în Orient, ziua 18: Ambasada SUA din Irak, lovită după un atac cu drone. Trump spune că a testat reacția NATO pe tema Ormuz: „Nu avem nevoie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe