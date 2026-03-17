Mai mulți turiști au fost reținuți la Dubai după ce au distribuit apropiaților imagini cu atacurile iraniene cu drone. Care este explicația

Trei turiști au fost arestați în Dubai pe motiv că au distribuit imagini cu daunele provocate de un atac cu dronă asupra clădirii lor, relatează organizația Detained în Dubai.

Potrivit New York Post, trei supraviețuitori „traumatizați” ai unui atac cu drone iraniene în Dubai au fost arestați după ce au trimis fotografii celor dragi – un act care încalcă legile locale de securitate din orașul autoritar din Golf.

Mai mulți turiști au fost reținuți la Dubai după ce au distribuit imagini cu atacurile iraniene

Radha Stirling, CEO al organizației, a declarat că arestările sunt considerate drept șocante, având în vedere că imaginile nu au fost distribuite public.

„Rezidenții străini presupun adesea că trimiterea unei fotografii în mod privat membrilor familiei este inofensivă. În Emirate, chiar și o fotografie personală nedistribuită, legată de evenimente sensibile, poate declanșa o investigație penală”, a explicat Stirling.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au sporit măsurile împotriva celor care fotografiază sau distribuie imagini cu pagubele provocate de atacuri, pentru protejarea reputației statului.

Au fost lansate și avertismente că răspândirea „zvonurilor, informațiilor false sau a oricărui conținut care contrazice anunțurile oficiale” este strict interzisă.

„Poate părea doar o fotografie… Dar pentru unii este o informație. Nu fotografiați sau distribuiți imagini cu locații sensibile sau de securitate”, au adăugat autoritățile locale.

Guvernul monitorizează atent rețelele sociale

Pentru a evita astfel de incidente, Guvernul monitorizează permanent rețelele de socializare pentru ștergerea imaginilor care nu se încadrează în această narațiune.

Complexul de apartamente Creek Harbour a suferit daune severe în urma loviturilor cu dronă, iar guvernul a luat măsuri pentru monitorizarea rețelelor.

Radha Stirling a subliniat că astfel de măsuri riscă să pedepsească victimele, în loc să le protejeze: „Când oamenii trec printr-un eveniment șocant, precum un atac cu dronă asupra locuinței lor, primul instinct este să-și anunțe familia că sunt în siguranță”.

