Mali a introdus o taxă de până la 10.000 de dolari pentru americanii care doresc să viziteze țara, fie în scop turistic, fie de afaceri. Măsura pare să fie o ripostă la politica administrației Trump, care a impus cerințe financiare similare pentru vizitatorii din mai multe țări africane.

Astfel, ministerul de Externe din Mali a declarat că a decis să implementeze un „program de vize identic” ca răspuns la acțiunile unilaterale ale Statelor Unite. Mai precis, americanii care vor să meargă în Mali vor trebui să depună o garanție de până la 10.000 de dolari, care le va fi returnată după plecare.

Reprezentanții Ambasadei SUA la Bamako au confirmat această nouă taxă, susținând că ea „reflectă angajamentul Washingtonului pentru protejarea granițelor și siguranței naționale”.

Decizia vine într-un context mai larg de sentimente antiamericane în regiunea Sehel. Săptămâna trecută, Burkina Faso a refuzat să primească deportați din SUA, după ce Washingtonul le-a suspendat eliberarea vizelor cetățenilor săi.

Ministrul de externe malian, pe nume Karamoko Jean-Marie Traoré, a criticat public presiunile diplomatice ale SUA, întrebând dacă este vorba de „diplomație sau șantaj”.

Prin urmare, prin această nouă taxă de viză, Mali trimite un mesaj clar: în relațiile internaționale, tratamentul va fi bazat de acum înainte pe reciprocitate.

