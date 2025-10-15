Prima pagină » Știri externe » TRUMP adresează un nou avertisment grupării HAMAS. „Se vor dezarma sau ne vom asigura noi de acest lucru”

15 oct. 2025, 09:35, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că gruparea Hamas le-a transmis principalilor săi consilieri că se va dezarma, amenințând cu o ripostă „violentă” în cazul în care mișcarea islamistă nu-și respectă angajamentul.

Trump a îndemnat gruparea islamistă Hamas să continue eliberarea tuturor ostaticilor morți, ale căror trupuri se află încă pe teritoriul Fâșiei Gaza.

„Am vorbit cu Hamas și le-am spus – vă veți dezarma, nu-i așa? – ei au spus – da, domnule. Ne vom dezarma –. Așa mi-au spus. Se vor dezarma sau ne vom asigura noi de acest lucru”, a declarat Trump.

Președintele a clarificat că acest mesaj a fost transmis prin intermediul „personalului său”, referindu-se în special la trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner.

Witkoff și Kushner s-au întâlnit săptămâna trecută la Sharm El-Sheikh cu negociatorul-șef al grupării Hamas, Khalil Al-Hayya, pentru a se asigura de punerea în aplicare a planului de pace propus de Trump.

Armistițiul a intrat în vigoare vineri, iar gruparea Hamas a eliberat luni 20 de ostatici israelieni, singurii care par a fi rămas în viață, potrivit ziarului The Israel Times. Totuși, Hamas are obligația să returneze rămășițele tuturor ostaticilor decedați, după ce a predat doar patru, luni.

Întrebat dacă Hamas își respectă partea din acordul de încetare a focului cu Israelul, președintele SUA nu a dat un răspuns categoric, spunând „vom afla”. Totuși, pe platforma de socializare Truth Social, Trump a declarat că „treaba nu este încheiată”.

„Toți cei douăzeci de ostatici s-au întors și se simt foarte bine, precum ne putem aștepta. O povară mare a fost ridicată, dar treaba nu este terminată. Morții nu au fost restituiți, așa cum s-a promis”, a transmis Trump.

