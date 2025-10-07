Prima pagină » Actualitate » MApN anunță un nou exercițiu de MOBILIZARE în București și Ilfov. Toți rezerviștii au fost chemați la datorie

Ruxandra Radulescu
07 oct. 2025, 21:07, Actualitate
Foto MApN

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în perioada 12–20 octombrie, va organiza exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, în municipiul București și județul Ilfov.

Activitatea este condusă de MApN în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit organizatorilor, exercițiul urmărește mecanismele de completare cu personal și tehnică ale unităților militare și modul de funcționare integrată a structurilor civile și militare.

Repere anterioare și context operațional

Exerciții similare s-au desfășurat în București în 2013 și în 2021, vizând aceleași obiective de verificare a procedurilor și a cooperării interinstituționale.

În 2025, alte două episoade MOBEX au avut loc în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, respectiv în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș, pentru calibrarea mecanismelor în teritoriu.

Seria de evenimente urmărește acoperirea graduală a unor zone reprezentative, astfel încât lecțiile învățate să fie integrate unitar la nivel național.

Coordonarea elementelor logistice și a fluxurilor de informații se realizează prin structurile specializate ale instituțiilor partenere, cu MApN în rol de organizator.

Pe durata MOBEX B-IF-25, sunt evaluate capacitatea de răspuns, calitatea comunicării și interoperabilitatea între structurile civile și militare. Focusul este pe corectitudinea procedurilor de convocare, timpii de prezentare și conformitatea instruirii cu standardele în vigoare.

Autoritățile anunță că activitățile se vor desfășura etapizat, în funcție de programul unităților militare și de volumul de rezerviști arondați. Nu sunt anticipate restricții majore de trafic sau perturbări ale serviciilor publice, întrucât exercițiul se desfășoară preponderent în incinte militare și spații dedicate. Comunicarea către public va fi actualizată pe măsură ce etapele sunt parcurse.

Participarea rezerviștilor și conținutul instruirii

Rezerviștii convocați vor primi ordinele prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu procedurile standard.

Documentele de convocare stabilesc data, ora și unitatea de prezentare, precum și obligațiile pe durata participării. Formatul de o zi este conceput pentru a asigura atât verificarea prezenței și a datelor, cât și antrenarea minimă necesară pentru funcțiile pe care rezerviștii le-ar îndeplini în situații de mobilizare.

Conținutul activităților include reîmprospătarea instruirii de bază, briefinguri privind organizarea internă, reguli de siguranță și elemente de logistică. Unitățile verifică stocurile, echipamentele și circuitele administrative, cu accent pe viteza de procesare și acuratețea înregistrărilor. Rezultatele sunt consemnate pentru îmbunătățirea permanentă a planurilor și procedurilor.

MApN subliniază că exercițiile de acest tip nu presupun activități de amploare în spațiul public și nici măsuri excepționale care să afecteze serviciile comunitare. Participanții sunt informați în prealabil asupra programului și obligațiilor, iar verificările se fac în cadrul legal existent. Instituțiile partenere asigură suportul necesar pentru buna desfășurare a etapelor.

Cadru legal și responsabilități instituționale

MOBEX este organizat în conformitate cu Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și cu Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Acest cadru definește competențele instituțiilor, procedurile de convocare și standardele de instruire. Evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici este organizată și coordonată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în linie cu atribuțiile legale.

Convocarea efectivă a rezerviștilor se face prin structurile specializate ale MAI, care gestionează transmiterea documentelor și confirmarea prezentării. Integrarea datelor rezultate în urma exercițiului se face în sistemele instituțiilor competente, pentru actualizarea planurilor de mobilizare și a registrelor operaționale. SRI și STS asigură, potrivit rolului, elementele de securitate și comunicații necesare desfășurării în condiții optime.

La final, autoritățile reamintesc că exercițiile MOBEX reprezintă acțiuni periodice, prevăzute de lege, menite să verifice și să perfecționeze procedurile de mobilizare și colaborare interinstituțională. În ultimii ani, asemenea activități au alimentat în spațiul public diverse teorii ale conspirației privind presupusa implicare a României în războiul din Ucraina; aceste interpretări sunt nefondate. Exercițiile au caracter preventiv și administrativ, sunt planificate de rutină și nu constituie un indiciu al participării României la conflict.

