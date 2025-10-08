Marcel Ciolacu confirmă că Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al PSD: „Președintele partidului va tranșa relația cu Bolojan”

Marcel Ciolacu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre viitorului Partidului Social Democrat ca membru al coaliției și susținerea acordată lui Bolojan.

„Se vor discuta toate în interiorul partidului. În acest moment, foarte curând, PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte, mai mult ca sigur, Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al partidului. E atributul președintelui partidului”, a declarat Ciolacu.