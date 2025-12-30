Prima pagină » Actualitate » Ne așteaptă o lună ianuarie istorică în România. Ce se întâmplă în București, potrivit meteorologilor Accuweather

30 dec. 2025, 08:56, Actualitate
Luna ianuarie 2026 va fi marcată de episoade de ger și ninsori consistente. Un eveniment destul de rar care a determinat eliberarea aerului rece din regiunile polare și a adus temperaturi mult sub normalul perioadei în Europa, Statele Unite și Canada.

Potrivit specialiștilor Accuweather, prima lună a anului 2026 va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale. Prognoza pe luna ianuarie indică multe nopți geroase, unde temperaturile vor scădea sub 0 grade Celsius, cea mai friguroasă fiind noaptea de 19 ianuarie când vom înregistra -5 grade Celsius.

Luna ianuarie 2026 va fi una istorică din punct de vedere meteorologic

Tot în ianuarie vom avea parte și de șase zile de ninsori ori freezing rain, ploaie combinată cu ninsoare care va duce la o depunere rapidă a unui strat de gheață.

Chiar dacă pe timp de zi se vor înregistra temperaturi peste normalul din calendar, vom avea zile și cu 6 sau 7 grade Celsius, nopțile vor fi mai reci. Temperatura medie la începutul lunii Ianuarie în București este de 3,4 °C. Pe măsură ce luna a progresat, temperaturile tind să se încălzește vizibil, ajungând la o medie de 6,3 °C până la sfârșitul lunii Ianuarie.

