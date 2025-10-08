Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, afirmațiile lui Ilie Bolojan, potrivit căruia, prin reformele dure impuse, s-a evitat ca țara noastră să intre în incapacitate de plată.

„O problemă bugetară am transformat-o într-o criză economică ceea ce foarte gravă. România nu a fost niciodată în incapacitate de plată.

Am fost vreodată în incapacitate de plată? România avea acest risc? Eu lăsat peste 12 miliarde în buffer la Ministerul de Finanțe BNR0ul are cea mai mare rezervă din istoria României. România nu a fost niciodată în incapacitate de plată.

Noi nu avem un plan economic iar o problemă bugetară am transformată-o într-o riză economică ceea ce e foarte clar. A scăzut consumul cu 7%.”, a declarat Marcel Ciolacu.