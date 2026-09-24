Prima pagină » Știri externe » Berlinul și-a retras oficial candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice. Care sunt motivele politice și istorice din spatele deciziei

Berlinul și-a retras oficial candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice. Care sunt motivele politice și istorice din spatele deciziei

Berlinul și-a retras oficial candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice. Care sunt motivele politice și istorice din spatele deciziei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Berlinul a confirmat joi că își retrage candidatura pentru găzduirea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Vară. Retragerea vine în contextul în care oficialii germani urmează să aleagă sâmbătă regiunea pe care o vor propune Comitetului Olimpic Internațional pentru a găzdui una dintre edițiile sale din 2036, 2040 sau 2044, scrie France24.

Ultima dată când Berlinul a organizat Jocurile Olimpice de Vară a fost în anul 1936, o ediție care a rămas cunoscută în istorie drept „Olimpiada lui Hitler” deoarece a fost folosită intens de regimul nazist ca instrument de propagandă.
Senatul din Berlin a confirmat retragerea într-o conferință de presă ținută joi, la o zi după ce au apărut informații în spațiul public că orașul nu va mai participa la organizarea competiției.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Astăzi este o zi tristă pentru Berlin, deoarece Jocurile Olimpice și Paralimpice ar fi fost o oportunitate extraordinară – pentru Berlin, pentru Germania de Est și pentru generațiile viitoare”, a declarat primarul Berlinului, Kai Wegner, reporterilor.

Berlinul a fost una dintre cele trei regiuni rămase în cursă după retragerea Hamburgului, însă sprijinul pentru găzduirea jocurilor în capitala Germaniei a stagnat după alegerile de duminica trecută. Partidele precum Die Linke, câștigătoare în alegerile din Berlin, și Verzii, s-au opus public și au reclamat că acest eveniment reprezintă o risipă masivă a banilor publici, fără avantaje reale pentru locuitori.

Elif Eralp, candidata principală a partidului de extremă stânga Die Linke, care a câștigat alegerile de duminica trecută, a declarat luni că nu susține candidatura Berlinului pentru a găzdui Jocurile Olimpice.

Un alt motiv pentru care Berlinul s-a retras ține de o controversă istorică din jurul anului 2036. O eventuală găzduire în acest an de către capitala Germaniei ar fi coincis exact cu centenarul Jocurilor Olimpice din 1936, organizate pe atunci de naziști. Chiar și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a numit această coincidență „problematică din punct de vedere istoric”.

În competiția internă au mai rămas doar orașul München, care a mai găzduit în anul 1972 o ediție a olimpiadei, și regiunea Rin-Ruhr, care se bazează deja pe o infrastructură existentă în proporție de peste 60%.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Zelenski, replică dură pentru un corespondent rus la New York care l-a întrebat când vine la Moscova pentru negocieri de pace: „O să vin pe o rachetă”
12:33
Zelenski, replică dură pentru un corespondent rus la New York care l-a întrebat când vine la Moscova pentru negocieri de pace: „O să vin pe o rachetă”
FLASH NEWS Ministrul Apărării din Israel, atac dur la adresa președintelui Turciei: „Este un sultan de carton”. Motivul care a declanșat disputa dintre cei doi
12:26
Ministrul Apărării din Israel, atac dur la adresa președintelui Turciei: „Este un sultan de carton”. Motivul care a declanșat disputa dintre cei doi
FLASH NEWS El Mundo: Alertă CIA în Europa. Rusia ar pregăti atacuri cu drone lansate din Mediterana spre state NATO: Franța, Italia și Spania, printre potențialele ținte
11:50
El Mundo: Alertă CIA în Europa. Rusia ar pregăti atacuri cu drone lansate din Mediterana spre state NATO: Franța, Italia și Spania, printre potențialele ținte
CONTROVERSĂ Un agent AI al OpenAI a spart un site al guvernului australian și a accesat fișiere secrete din domeniul medical. Reacția premierului de la Sydney: „Inacceptabil”
10:31
Un agent AI al OpenAI a spart un site al guvernului australian și a accesat fișiere secrete din domeniul medical. Reacția premierului de la Sydney: „Inacceptabil”
FLASH NEWS Coreea de Nord sfidează apelurile Coreei de Sud și ale SUA la dezarmare: „Ne vom păstra armele nucleare pentru totdeauna”
09:45
Coreea de Nord sfidează apelurile Coreei de Sud și ale SUA la dezarmare: „Ne vom păstra armele nucleare pentru totdeauna”
NEWS ALERT Lovitură pentru Trump în scandalul cu presa. Casa Albă, obligată să redea accesul jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, după decizia unui judecător federal
09:11
Lovitură pentru Trump în scandalul cu presa. Casa Albă, obligată să redea accesul jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, după decizia unui judecător federal
Mediafax
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Digi24
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la „junk”. Avertismentul profesorului Cristian Păun
Cancan.ro
,,Eram eu în locul ei``. Dezvăluirea unei tiktokerițe despre mesajele primite de la iubitul Valentinei
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi
Mediafax
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Click
Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. 'Până la 12 şi ceva a...
Ce se întâmplă doctore
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit un nou compus care arde grăsimile fără a afecta apetitul
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
ECONOMIE Benzina a trecut de pragul de 10 lei/litru. Cât costă carburanții joi, 24 septembrie
13:21
Benzina a trecut de pragul de 10 lei/litru. Cât costă carburanții joi, 24 septembrie
REACȚIE PSD îi cere premierului desemnat să-şi depună mandatul și denunță „mascarada Guvernului Mureşan”: „Oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții”
13:16
PSD îi cere premierului desemnat să-şi depună mandatul și denunță „mascarada Guvernului Mureşan”: „Oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții”
STUDIU Creierul își „schimbă viteza” de două ori în timpul vieții: la 24 de ani și la 60 de ani. Ce arată analiza a peste 1,3 milioane de celule cerebrale
13:13
Creierul își „schimbă viteza” de două ori în timpul vieții: la 24 de ani și la 60 de ani. Ce arată analiza a peste 1,3 milioane de celule cerebrale
REACȚIE Ponta la Forumul România–China: Lașitatea și orbirea liderilor politici de la București în relația cu China și cu multe alte țări relevante au devenit o povară pentru țara noastră
13:08
Ponta la Forumul România–China: Lașitatea și orbirea liderilor politici de la București în relația cu China și cu multe alte țări relevante au devenit o povară pentru țara noastră
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
13:04
Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
REACȚIE Elena Lasconi îi mulțumește Dianei Buzoianu pentru implicare în eliminarea deșeurilor periculoase de pe platforma ARO
13:02
Elena Lasconi îi mulțumește Dianei Buzoianu pentru implicare în eliminarea deșeurilor periculoase de pe platforma ARO

Cele mai noi

Trimite acest link pe