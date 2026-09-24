Berlinul a confirmat joi că își retrage candidatura pentru găzduirea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Vară. Retragerea vine în contextul în care oficialii germani urmează să aleagă sâmbătă regiunea pe care o vor propune Comitetului Olimpic Internațional pentru a găzdui una dintre edițiile sale din 2036, 2040 sau 2044, scrie France24.

Ultima dată când Berlinul a organizat Jocurile Olimpice de Vară a fost în anul 1936, o ediție care a rămas cunoscută în istorie drept „Olimpiada lui Hitler” deoarece a fost folosită intens de regimul nazist ca instrument de propagandă.

Senatul din Berlin a confirmat retragerea într-o conferință de presă ținută joi, la o zi după ce au apărut informații în spațiul public că orașul nu va mai participa la organizarea competiției.

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„Astăzi este o zi tristă pentru Berlin, deoarece Jocurile Olimpice și Paralimpice ar fi fost o oportunitate extraordinară – pentru Berlin, pentru Germania de Est și pentru generațiile viitoare”, a declarat primarul Berlinului, Kai Wegner, reporterilor.

Berlinul a fost una dintre cele trei regiuni rămase în cursă după retragerea Hamburgului, însă sprijinul pentru găzduirea jocurilor în capitala Germaniei a stagnat după alegerile de duminica trecută. Partidele precum Die Linke, câștigătoare în alegerile din Berlin, și Verzii, s-au opus public și au reclamat că acest eveniment reprezintă o risipă masivă a banilor publici, fără avantaje reale pentru locuitori.

Elif Eralp, candidata principală a partidului de extremă stânga Die Linke, care a câștigat alegerile de duminica trecută, a declarat luni că nu susține candidatura Berlinului pentru a găzdui Jocurile Olimpice.

Un alt motiv pentru care Berlinul s-a retras ține de o controversă istorică din jurul anului 2036. O eventuală găzduire în acest an de către capitala Germaniei ar fi coincis exact cu centenarul Jocurilor Olimpice din 1936, organizate pe atunci de naziști. Chiar și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a numit această coincidență „problematică din punct de vedere istoric”.

În competiția internă au mai rămas doar orașul München, care a mai găzduit în anul 1972 o ediție a olimpiadei, și regiunea Rin-Ruhr, care se bazează deja pe o infrastructură existentă în proporție de peste 60%.